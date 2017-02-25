Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Wilders gibi faÅŸistlere pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PÄ±nar EÄŸitim KurumlarÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, Nazi dÃ¶neminden bu yana Almanya'da bu tÃ¼r uygulamalarÄ±n hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini, ancak son zamanlarda kendisinin toplantÄ± yapacaÄŸÄ± 4 yerin, istihbarat ve polisin baskÄ±sÄ±yla iptal edilmesi, iptal etmek istemeyen bir salon sahibinin mekanÄ±nÄ±n mÃ¼hÃ¼rlenmesi gibi yasakÃ§Ä± uygulamalar bulunduÄŸunu vurguladÄ±.
Daha Ã¶nce Selahattin DemirtaÅŸ dahil herkesin aynÄ± salonda toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Salonun o gÃ¼nkÃ¼ ÅŸartlarÄ±yla bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bir fark yok. Yani bunlarÄ±n hepsi mazeret. Bunun bilinÃ§li ve sistematik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz, bunu sÃ¶ylÃ¼yoruz. Åžimdi bizim sÃ¶ylediÄŸimiz ÅŸu; bu tÃ¼r uygulamalar o dÃ¶nemi hatÄ±rlatÄ±yor.
Yani, burada Merkel'e 'Sen Nazisin' veya 'Almanlar Nazi' diye bir tabir kullanmadÄ±k biz. Bu uygulamalar o dÃ¶nemi hatÄ±rlatÄ±yor. Åžimdi, (Hollanda'da) Wilders'in uygulamalarÄ± sÃ¶ylemleri, kimi hatÄ±rlatÄ±yor? Nazi dÃ¶nemini hatÄ±rlatÄ±yor. IrkÃ§Ä±, Ä°slam karÅŸÄ±tÄ±â€¦ 'MÃ¼slÃ¼manlarÄ± yok edelim' diyor. Åžimdi bu sÃ¶ylem, bu fiil kabul edilebilir bir sÃ¶ylem deÄŸil ki. DolayÄ±sÄ±yla Wilders adeta bir Nazi gibi konuÅŸuyor. Bu Wilders'Ä± da ben yaratmadÄ±m."
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸu anda Avrupa'daki eÄŸilimin, kendilerine 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan Ã¶nceki Avrupa'yÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'ya gidecek misiniz?" sorusu Ã¼zerine, "Tabi ki gideceÄŸim. Åžunu herkes bilsin, bu tÃ¼r uygulamalar, engellemeler bizi durduramaz. Bizim, vatandaÅŸlarla yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde buluÅŸmamÄ±zÄ± kimse engelleyemez. Biz bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä±, Wilders gibi faÅŸistlere de pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z. VatandaÅŸÄ±mÄ±z nerede bizi isterse, ne zaman isterse gideriz." ifadesini kullandÄ±.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, kendisi iÃ§in Hamburg'da ayrÄ±lan otel odasÄ±nÄ±n da iptal edildiÄŸini belirterek, "Ä°ÅŸte anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, alÄ±nÄ±yorlar ama Avrupa'nÄ±n ve Almanya'nÄ±n geldiÄŸi nokta bu." dedi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yapÄ±lanlarÄ±n bir tesadÃ¼f olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece yerel yÃ¶neticiler ya da idareciler tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiklerine iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Biz biliyoruz ki sizin polisiniz, sizin istihbaratÄ±nÄ±z, yani devletin birimleri yaptÄ±. AyrÄ±ca baÅŸka bir konu daha var, NSU davasÄ± henÃ¼z bitmedi. NSU davasÄ±nda ÅŸahitler bir bir yok oldu. NSU davasÄ±nda suÃ§ iÅŸleyenler, TÃ¼rkleri Ã¶ldÃ¼renler belli. BunlarÄ±n da yine destek aldÄ±ÄŸÄ± ortada. Åžu anda ise TÃ¼rklere yÃ¶nelik baskÄ±yÄ±, gayet organize ve sistematik ÅŸekilde yapan devlet kurumlarÄ±."Â
Ãœmraniye'de Ã§evik kuvvet otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'ya yapacaÄŸÄ± seyahate iliÅŸkin, "Engellemeler bizi durduramaz. VatandaÅŸlarla yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde buluÅŸmamÄ±zÄ± kimse engelleyemez. Bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä±, Wilders gibi faÅŸistlere de pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z." dedi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan Okan Mertkaya 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men ise 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan'a cevap verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti
Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ã‡okan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir" dedi
Rusya'ya tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ±nda narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelenleri yasaÄŸÄ±n devam ettiÄŸi diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerde de kalkmasÄ±nÄ± bekliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Medvedev'in telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Medvedev, bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ihracatÄ±na imkan tanÄ±yan kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Dalaman ilÃ§elerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle narenciye ve tarÄ±m arazilerini su bastÄ±
Moskova'da TÃ¼rk ve Rus liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi Suriye krizi olacak
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°sviÃ§re'deki toplantÄ±sÄ± iptal edildi
PKK'nÄ±n "Ä°l Kent Meclisi" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 34 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Adana'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda on beÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± istenen 23'Ã¼ tutuklu 26 eski polisin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Ankara BatÄ± 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'i Ankara'da GÃ¶ktuÄŸ Demirarslan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'yÄ± "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±