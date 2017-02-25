20:42, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Wilders gibi faÅŸistlere pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PÄ±nar EÄŸitim KurumlarÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, Nazi dÃ¶neminden bu yana Almanya'da bu tÃ¼r uygulamalarÄ±n hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini, ancak son zamanlarda kendisinin toplantÄ± yapacaÄŸÄ± 4 yerin, istihbarat ve polisin baskÄ±sÄ±yla iptal edilmesi, iptal etmek istemeyen bir salon sahibinin mekanÄ±nÄ±n mÃ¼hÃ¼rlenmesi gibi yasakÃ§Ä± uygulamalar bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

Daha Ã¶nce Selahattin DemirtaÅŸ dahil herkesin aynÄ± salonda toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Salonun o gÃ¼nkÃ¼ ÅŸartlarÄ±yla bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bir fark yok. Yani bunlarÄ±n hepsi mazeret. Bunun bilinÃ§li ve sistematik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz, bunu sÃ¶ylÃ¼yoruz. Åžimdi bizim sÃ¶ylediÄŸimiz ÅŸu; bu tÃ¼r uygulamalar o dÃ¶nemi hatÄ±rlatÄ±yor.

Yani, burada Merkel'e 'Sen Nazisin' veya 'Almanlar Nazi' diye bir tabir kullanmadÄ±k biz. Bu uygulamalar o dÃ¶nemi hatÄ±rlatÄ±yor. Åžimdi, (Hollanda'da) Wilders'in uygulamalarÄ± sÃ¶ylemleri, kimi hatÄ±rlatÄ±yor? Nazi dÃ¶nemini hatÄ±rlatÄ±yor. IrkÃ§Ä±, Ä°slam karÅŸÄ±tÄ±â€¦ 'MÃ¼slÃ¼manlarÄ± yok edelim' diyor. Åžimdi bu sÃ¶ylem, bu fiil kabul edilebilir bir sÃ¶ylem deÄŸil ki. DolayÄ±sÄ±yla Wilders adeta bir Nazi gibi konuÅŸuyor. Bu Wilders'Ä± da ben yaratmadÄ±m."

"ENGELLEMELER BÄ°ZÄ° DURDURAMAZ"

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸu anda Avrupa'daki eÄŸilimin, kendilerine 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan Ã¶nceki Avrupa'yÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'ya gidecek misiniz?" sorusu Ã¼zerine, "Tabi ki gideceÄŸim. Åžunu herkes bilsin, bu tÃ¼r uygulamalar, engellemeler bizi durduramaz. Bizim, vatandaÅŸlarla yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde buluÅŸmamÄ±zÄ± kimse engelleyemez. Biz bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä±, Wilders gibi faÅŸistlere de pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z. VatandaÅŸÄ±mÄ±z nerede bizi isterse, ne zaman isterse gideriz." ifadesini kullandÄ±.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, kendisi iÃ§in Hamburg'da ayrÄ±lan otel odasÄ±nÄ±n da iptal edildiÄŸini belirterek, "Ä°ÅŸte anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, alÄ±nÄ±yorlar ama Avrupa'nÄ±n ve Almanya'nÄ±n geldiÄŸi nokta bu." dedi.

"NSU davasÄ± henÃ¼z bitmedi"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yapÄ±lanlarÄ±n bir tesadÃ¼f olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece yerel yÃ¶neticiler ya da idareciler tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiklerine iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz biliyoruz ki sizin polisiniz, sizin istihbaratÄ±nÄ±z, yani devletin birimleri yaptÄ±. AyrÄ±ca baÅŸka bir konu daha var, NSU davasÄ± henÃ¼z bitmedi. NSU davasÄ±nda ÅŸahitler bir bir yok oldu. NSU davasÄ±nda suÃ§ iÅŸleyenler, TÃ¼rkleri Ã¶ldÃ¼renler belli. BunlarÄ±n da yine destek aldÄ±ÄŸÄ± ortada. Åžu anda ise TÃ¼rklere yÃ¶nelik baskÄ±yÄ±, gayet organize ve sistematik ÅŸekilde yapan devlet kurumlarÄ±."Â