20:46, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

AkÄ±ncÄ±: En bÃ¼yÃ¼k beklentimiz Enosis kararÄ±ndan dÃ¶nÃ¼lmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) temaslarda bulunanÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonrasÄ±nda ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â

Burada konuÅŸan AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinin tÄ±kanma noktasÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye'nin sÃ¼rece yakÄ±n ilgi duyduÄŸunu kaydetti.Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n'Ä±n ziyareti kapsamÄ±nda KÄ±brÄ±s meselesinde yaÅŸanan sorunlarÄ± yÃ¼z yÃ¼ze konuÅŸma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± dile getiren AkÄ±ncÄ±, "BugÃ¼nlerde en bÃ¼yÃ¼k beklentimiz kuÅŸkusuz ki Rum tarafÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan vahim hatadan dÃ¶nÃ¼lmesidir. Hatadan dÃ¶nmek, yanlÄ±ÅŸtan ders Ã§Ä±karmak bir erdemdir. KÄ±brÄ±s'ta bize gerekli olan barÄ±ÅŸ bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼dÃ¼r, Enosis kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ deÄŸildir." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n Enosis kararÄ± yanlÄ±ÅŸÄ±ndan dÃ¶nebileceÄŸini KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklere gÃ¶stermeleri halinde bunun kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli bir geliÅŸme olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunun giderek erozyona uÄŸrayan iki halk arasÄ±ndaki gÃ¼venin yeniden inÅŸasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

"ANASTASÄ°ADÄ°S'Ä°N AB'YÄ° KIÅžKIRTMASINI ANLAMAK MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L"

Rum lider Nikos Anastasiadis'in KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼m imkanÄ± olduÄŸu halde Avrupa BirliÄŸi'ni bu konuda kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ±nÄ± anlamanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AkÄ±ncÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± olarak, KKTC olarak Ã§Ã¶zÃ¼m irademiz elbette devam ediyor. Biz adada varÄ±lacak olan bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece ada halklarÄ± iÃ§in deÄŸil TÃ¼rkiye ve Yunanistan iÃ§in de bÃ¶lge iÃ§in de iyi olacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeye devam ediyoruz. Bu Ã§Ã¶zÃ¼m olsun da nasÄ±l isterse olsun anlamÄ±da bir Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸildir. ÃœÃ§ tane Ã¶nemli unsur var; eÅŸitlik, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve gÃ¼venlik. EÅŸitliÄŸimizi, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ ve gÃ¼venliÄŸimizi garanti altÄ±na alacak bir Ã§Ã¶zÃ¼m bÃ¶lgede enerji gÃ¼venliÄŸini de iÅŸbirliÄŸi olanaklarÄ±nÄ± da elbette saÄŸlayacaktÄ±r. Aksi takdirde bÃ¶lgede yeni gerginlikler sÃ¶z konusu olabilir."

Rum tarafÄ±ndan "AkÄ±ncÄ± bizi tehdit ediyor" ÅŸeklindeki yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Bunun tehditle uzaktan yakÄ±ndan akalasÄ± yok, bunun gerÃ§eklikle alakasÄ± var. Herkes tarafÄ±ndan bÃ¶yle bilinmesi lazÄ±m." dedi.

"KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n yararlÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±labilirse ÅŸu anda var olan KKTC, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk kurucu devleti haline dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r ve federal Ã§atÄ± altÄ±nda yolumuza devam ederiz." diyen CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KKTC GELÄ°ÅžEREK YOLUNA DEVAM EDER"

"Yok eÄŸer olamÄ±yorsa, bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdaki nedenlerle ve Ã¶zellikle Rum tarafÄ±ndan kaynaklÄ± olarak olamÄ±yorsa o zaman KKTC elbette ortadan kaybolacak deÄŸildir. KKTC geliÅŸerek yoluna devam edecektir. O zaman da herkes KÄ±brÄ±s'ta iki devletli, iki ayrÄ± devletin kÃ¶kleÅŸeceÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼me hazÄ±r olmak durumunda kalacaktÄ±r. Her iki ÅŸÄ±kta da TÃ¼rkiye ile olan iliÅŸkilerimizin artarak sÃ¼receÄŸini ifade etmek istiyorum. Tarihten gelen baÄŸlarÄ±mÄ±zla elbette TÃ¼rkiye ile olan iliÅŸkilerimiz olasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mden sonra da devam edecektir. DolayÄ±sÄ±yla bu iliÅŸkilerden KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±na daha gÃ¼zel bir gelecek yaratabilmek iÃ§in yararlanmamÄ±z lazÄ±m."

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a KKTC'de gÃ¶rmekten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n KKTC'ye verdiÄŸi destek ve yÃ¼rÃ¼tmekte olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmalarda baÅŸarÄ±lar diledi.