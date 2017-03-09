20:56, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Bosna Hersek, UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na tepkili

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'inÂ SÄ±rbistan'a karÅŸÄ±Â soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun Hollanda'nÄ±nÂ LaheyÂ ÅŸehrindekiÂ UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±Â tarafÄ±ndan reddedilmesi, Ã¼lkedeki BoÅŸnak siyasilerin ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesiÂ Bakir Ä°zetbegovic, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ±, adalet arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde olan insanlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ne kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°zetbegovic, "Mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± bu karar doÄŸru bir karar deÄŸil, zira doÄŸru bir karar olmasÄ± iÃ§in bu kararÄ±nÄ± belgelere ve delillere dayandÄ±rmasÄ± gerekirdi. UluslararasÄ± Adalet Divani hukuki deÄŸil, siyasi bir tutum sergiledi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Adalet ve hakikat iÃ§in mÃ¼cadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Ä°zetbegovic, "UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, bu kararÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k milletler iÃ§in adaletin varolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±." ifadesini kullandÄ±.

"ADALET DÄ°YE BÄ°R ÅžEY YOKMUÅž"

Srebrenitsa Anneleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hatidza Mehmedovic de bir gÃ¼n adaletin saÄŸlanacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kaybettiÄŸi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n anÄ±larÄ±yla yaÅŸamak iÃ§in Srebrenitsa'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Adaletin yerini bulacaÄŸÄ±nÄ± umuyorduk, oysaki adalet diye bir ÅŸey yokmuÅŸ." dedi.

Mehmedovic, uluslararasÄ± toplumun Bosna'daki savaÅŸÄ±n ve Srebrenitsa'dakiÂ soykÄ±rÄ±mÄ±n faillerine ortak olduÄŸunu savundu.

SoykÄ±rÄ±m KurbanlarÄ± ve TanÄ±klarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Murat Tahirovic ise UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n ret kararÄ±nÄ±, "hukuki sÃ¼recin sonu" olarak deÄŸerlendirerek, mahkemenin delilleri dikkate almak yerine hukuki ayrÄ±ntÄ±larla ilgilendiÄŸini ve bu nedenle revizyon talebini reddettiÄŸini kaydetti.

Tahirovic, "Bizler, Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mda SÄ±rbistan'Ä± sorumlu tutmaya devam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

"SIRPLAR KARARDAN MEMNUN"

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Mladen Ä°vanic de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ret kararÄ±nÄ± beklediÄŸini kaydederek, "GÃ¼nlerdir, haftalardÄ±r sÃ¶yledim, uyarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m, duymak istemediler." dedi.

SÄ±rp lider, ret kararÄ±nÄ± "bireysel bir zafer" olarak da deÄŸerlendirdiÄŸini aktararak, "BazÄ± zamanlarda suÃ§luymuÅŸum gibi davranÄ±ldÄ±. UluslararasÄ± anlamda da savunduÄŸunuz argÃ¼manÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± durumunda sonucun zafer olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°gor Crnadak ise kararÄ± "bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±" olarak nitelendirerek, "SonuÃ§, aynÄ± zamanda adaletin siyaseti maÄŸlup ettiÄŸi anlamÄ±na da geliyor." dedi.

Ã–te yandan, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Tomislav Nikolic de kararÄ±n doÄŸru bir karar olduÄŸunu kaydederek, ret kararÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

RET KARARI

Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revizyonu iÃ§in 23 Åžubat'ta UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na resmen baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.

UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, bugÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nda, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvurunun Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi'nin ortak tutumunu yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle kabul edilmediÄŸini bildirdi.

UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda, Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± delil yetersizliÄŸinden reddetmiÅŸ, yeni deliller bulunmasÄ± halinde 10 yÄ±l iÃ§inde davanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. DavanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in tanÄ±nan sÃ¼re ÅŸubat ayÄ±nda doldu.