MHP lideri BahÃ§eli'den '16 Nisan' mesajÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesiÂ Twitter'daki hesabÄ±ndan gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
TÃ¼rkiye'nin siyasi ve toplumsal tansiyonunun normal sÄ±nÄ±rlara henÃ¼z inmediÄŸini ifade eden BahÃ§eli, halen "kanama riski ve felÃ§ ihtimalinin" olabileceÄŸini belirtti.
BahÃ§eli, "KarÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan nemalanmaya Ã§alÄ±ÅŸan, huzurumuza kaynak yapan, kendilerini gizleyip meydanÄ± taÅŸa tutan ilkesiz ve Ã§Ä±karcÄ±lara da sÄ±k rastlanÄ±yor. Ãœmitle bekledikleri kaos iÃ§in el ovuÅŸturan, kavga Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in el sallayan, karanlÄ±ÄŸa alkÄ±ÅŸ tutan odaklar,Â 16 Nisan'da tamamen kaybedecekler. Bir tohumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, gÃ¼neÅŸe ulaÅŸmak iÃ§in yolundaki taÅŸlarÄ± nasÄ±l da iter, Ã¼zerindeki taÅŸlarÄ± nasÄ±l da geÃ§er. Ä°ÅŸte 16 Nisan'a bÃ¶yle ulaÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
YÃ¼ksek bir Ã¼lkÃ¼ye baÄŸlanmanÄ±n manevi mÃ¼kafatÄ±nÄ±n eÅŸsiz olduÄŸuna dikkati Ã§eken BahÃ§eli, bunu ancak davasÄ±nda erimiÅŸ, yÃ¼reÄŸiyle mÃ¼cadele etmiÅŸ Ã¼stÃ¼n ÅŸahsiyetlerin bileceÄŸini kaydetti.
Engel olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, yÃ¼rÃ¼nen yolun kiÅŸiyi hiÃ§bir yere gÃ¶tÃ¼rmeyeceÄŸini belirten BahÃ§eli, ancak engellerin Ã§okluÄŸunun da normal olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
BahÃ§eli, usta kaptanlara her fÄ±rsatta "bÃ¼yÃ¼k fÄ±rtÄ±nalarÄ± nasÄ±l atlattÄ±klarÄ±nÄ±n" sorulmasÄ± gerektiÄŸini, her bir fÄ±rtÄ±nanÄ±n ibret, ders ve tecrÃ¼be olduÄŸunu vurguladÄ±.
FazlasÄ±yla tecrÃ¼belerinin bulunduÄŸunu, hiÃ§ kimseden alacak, gÃ¶recek ve Ã¶ÄŸrenecek bir ÅŸeylerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BahÃ§eli, aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"BakÄ±yorlar dam karla Ã¶rtÃ¼lÃ¼, sanÄ±yorlar iÃ§eri gam yÃ¼klÃ¼. Ama yanÄ±lÄ±yorlar, kesin yanlÄ±ÅŸa dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Ne aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen, bulduÄŸunu anlayamaz. KovanÄ± patlamÄ±ÅŸ arÄ± gibi uÃ§uÅŸup etrafta vÄ±zÄ±ldayanlarÄ±n sÃ¼rekli MHP'yi karalama, kara gÃ¶sterme Ã§abasÄ± bir defa insanlÄ±kla baÄŸdaÅŸmaz. DavamÄ±z, ucuz deÄŸildir, siyasi uyuÅŸma ve uydulaÅŸmanÄ±n son evresinde bulunan Ã§apsÄ±zlarÄ±n mÃ¼tecaviz tertiplerine karÅŸÄ± sahipsiz hiÃ§ deÄŸildir. Birisi dÃ¼menden kÃ¼rsÃ¼ye saldÄ±rtÄ±r, birisi Ä±ÅŸÄ±klarÄ± sÃ¶ndÃ¼rtÃ¼r, diÄŸerleri kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro. Dedim ya, Ã¼lkÃ¼cÃ¼ yaparsa yarÄ±m bÄ±rakmaz. Yine aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸteyim, yine aynÄ± noktadayÄ±m. UyarÄ±yorum, sabÄ±rlarÄ± zorlamanÄ±n sonu iyi deÄŸildir.
Partimizle uzaktan yakÄ±ndan ilgisi, iliÅŸkisi, baÄŸÄ±, baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan kiÅŸilerin, ayaÄŸÄ±mÄ±za dolaÅŸÄ±p tahrike yeltenmeleri kalleÅŸ bir kumpastÄ±r. Kimin ne dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi varsa, kim neyi, nerede, nasÄ±l savunacaksa kanuni sÄ±nÄ±rlar dahilinde yapabilecektir. Ancak bunlar MHP'den uzak durmalÄ±dÄ±r. YÃ¼zsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n alemi yoktur. UtanmazlÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p fitne dÃ¼menini Ã§evirmenin, rezilce yol almanÄ±n maliyeti Ã§oktur, mazereti de zaten yoktur."
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±, tahliye talebinde bulunmadÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Ãœmitle bekledikleri kaos iÃ§in el ovuÅŸturan, kavga Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in el sallayan, karanlÄ±ÄŸa alkÄ±ÅŸ tutan odaklar, 16 Nisan'da tamamen kaybedecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ãœmraniye'de Ã§evik kuvvet otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'ya yapacaÄŸÄ± seyahate iliÅŸkin, "Engellemeler bizi durduramaz. VatandaÅŸlarla yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde buluÅŸmamÄ±zÄ± kimse engelleyemez. Bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä±, Wilders gibi faÅŸistlere de pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z." dedi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan Okan Mertkaya 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men ise 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan'a cevap verdi
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Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ã‡okan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir" dedi
Rusya'ya tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ±nda narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelenleri yasaÄŸÄ±n devam ettiÄŸi diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerde de kalkmasÄ±nÄ± bekliyor
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Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Dalaman ilÃ§elerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle narenciye ve tarÄ±m arazilerini su bastÄ±
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