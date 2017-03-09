ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri tahliye olmak istemedi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkinÂ MuÄŸlaÂ Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n konferans salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmanÄ±n Ã¶ÄŸleden sonraki kÄ±smÄ±nda Mahkeme BaÅŸkanÄ± EmirÅŸah BaÅŸtoÄŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸehit polis memurlarÄ±nÄ±n aileleri, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AK Parti MuÄŸla Milletvekili Nihat Ã–ztÃ¼rk ve 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Ã§atÄ±ÅŸmaya girerek yaralanan mÃ¼ÅŸtekilerin de mÃ¼dahillik talebinde bulunduÄŸunu belirtti.
DuruÅŸmada sanÄ±klar ek savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±, avukatlar mÃ¼vekkillerini sÄ±rayla savundu. SanÄ±klar, dava dosyasÄ±na konulan yeni delillerle ilgili savunma yapmak iÃ§in mahkemeden sÃ¼re talebinde bulundu.
DuruÅŸmada sanÄ±klar ayrÄ±ca, Ege Ordusu KomutanÄ± Abdullah Recep, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Zekai AksakallÄ±, MuÄŸla Valisi Amir Ã‡iÃ§ek, MuÄŸla Jandarma KomutanÄ± Albay Yavuz Ã–zfidan, ImsÄ±k Meydan KomutanÄ± Fethi Åžahbaz, Murat DaÄŸ, Bahattin AkgÃ¼n, HacÄ± Ä°brahim Ã‡alÄ±ÅŸkan, Serkan Ã‡olak, Yasin BÃ¼yÃ¼kaltay, Yasin SaÄŸkop, Fatih Boztoprak ile iddianamede ifadeleri bulunan "Kuzgun" ve "Åžapka" kod adlÄ± gizli tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi talebinde bulundu.
SanÄ±klarÄ±n yargÄ±lamaya iliÅŸkin taleplerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, eski BaÅŸyaver Albay Ali YazÄ±cÄ±, "Ã–nceki savunmama ekleyecek bir ÅŸeyim yok. Tahliye talebinde bulunmuyorum." dedi.
SanÄ±klardan bazÄ±larÄ±, avukatlarÄ± duruÅŸmada bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ek savunmalarÄ±nÄ± yarÄ±n yapmak istediklerini belirtti.
DuruÅŸmaya yarÄ±n devam edilecek. SavunmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyetinin ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±, tahliye talebinde bulunmadÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Ãœmitle bekledikleri kaos iÃ§in el ovuÅŸturan, kavga Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in el sallayan, karanlÄ±ÄŸa alkÄ±ÅŸ tutan odaklar, 16 Nisan'da tamamen kaybedecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ãœmraniye'de Ã§evik kuvvet otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'ya yapacaÄŸÄ± seyahate iliÅŸkin, "Engellemeler bizi durduramaz. VatandaÅŸlarla yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde buluÅŸmamÄ±zÄ± kimse engelleyemez. Bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä±, Wilders gibi faÅŸistlere de pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z." dedi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan Okan Mertkaya 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men ise 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan'a cevap verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti
Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ã‡okan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir" dedi
Rusya'ya tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ±nda narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelenleri yasaÄŸÄ±n devam ettiÄŸi diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerde de kalkmasÄ±nÄ± bekliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Medvedev'in telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Medvedev, bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ihracatÄ±na imkan tanÄ±yan kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Dalaman ilÃ§elerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle narenciye ve tarÄ±m arazilerini su bastÄ±
Moskova'da TÃ¼rk ve Rus liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi Suriye krizi olacak
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°sviÃ§re'deki toplantÄ±sÄ± iptal edildi
PKK'nÄ±n "Ä°l Kent Meclisi" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 34 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±