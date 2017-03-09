21:10, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri tahliye olmak istemedi





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±, tahliye talebinde bulunmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkinÂ MuÄŸlaÂ Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n konferans salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmanÄ±n Ã¶ÄŸleden sonraki kÄ±smÄ±nda Mahkeme BaÅŸkanÄ± EmirÅŸah BaÅŸtoÄŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸehit polis memurlarÄ±nÄ±n aileleri, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AK Parti MuÄŸla Milletvekili Nihat Ã–ztÃ¼rk ve 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Ã§atÄ±ÅŸmaya girerek yaralanan mÃ¼ÅŸtekilerin de mÃ¼dahillik talebinde bulunduÄŸunu belirtti. DuruÅŸmada sanÄ±klar ek savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±, avukatlar mÃ¼vekkillerini sÄ±rayla savundu. SanÄ±klar, dava dosyasÄ±na konulan yeni delillerle ilgili savunma yapmak iÃ§in mahkemeden sÃ¼re talebinde bulundu. DuruÅŸmada sanÄ±klar ayrÄ±ca, Ege Ordusu KomutanÄ± Abdullah Recep, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Zekai AksakallÄ±, MuÄŸla Valisi Amir Ã‡iÃ§ek, MuÄŸla Jandarma KomutanÄ± Albay Yavuz Ã–zfidan, ImsÄ±k Meydan KomutanÄ± Fethi Åžahbaz, Murat DaÄŸ, Bahattin AkgÃ¼n, HacÄ± Ä°brahim Ã‡alÄ±ÅŸkan, Serkan Ã‡olak, Yasin BÃ¼yÃ¼kaltay, Yasin SaÄŸkop, Fatih Boztoprak ile iddianamede ifadeleri bulunan "Kuzgun" ve "Åžapka" kod adlÄ± gizli tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi talebinde bulundu. TAHLÄ°YE TALEBÄ°NDE BULUNMADI SanÄ±klarÄ±n yargÄ±lamaya iliÅŸkin taleplerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, eski BaÅŸyaver Albay Ali YazÄ±cÄ±, "Ã–nceki savunmama ekleyecek bir ÅŸeyim yok. Tahliye talebinde bulunmuyorum." dedi. SanÄ±klardan bazÄ±larÄ±, avukatlarÄ± duruÅŸmada bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ek savunmalarÄ±nÄ± yarÄ±n yapmak istediklerini belirtti. DuruÅŸmaya yarÄ±n devam edilecek. SavunmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyetinin ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

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