07:25, 10 Mart 2017 Cuma

BeÅŸiktaÅŸ Yunanistan'dan Ã¼mitli dÃ¶nÃ¼yor





UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibiyle 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, avantaj yakaladÄ±.

DÃ¼nya bÃ¼lteni/ Haber servisi UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla deplasmanda 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, tur iÃ§in avantaj saÄŸladÄ±. Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 1-0 geride kapatan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Ã¶zellikle, Tolgay Arslan'Ä±n yerine giren OÄŸuzhan Ã–zyakup ile ikinci yarÄ±da daha organize bir oyun sergiledi. BeÅŸiktaÅŸ, 53. dakikada Olympiakos kalecisi Nicola Leali'nin hatasÄ±nÄ± Vincent Aboubakar ile iyi deÄŸerlendirdi ve 1-1 eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. Oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ elinde tutan siyah-beyazlÄ± ekip, karÅŸÄ±laÅŸmadan 1-1 berabere ayrÄ±larak tur umutlarÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki mÃ¼cadeleye taÅŸÄ±dÄ±. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesi, 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena'da yapÄ±lacak. Tolgay Arslan cezalÄ±

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 15. dakikasÄ±nda rakibine yaptÄ±ÄŸÄ± hareketten dolayÄ± sarÄ± kart gÃ¶ren Tolgay Arslan, cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼. Siyah-beyazlÄ± futbolcu, cezasÄ± nedeniyle rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde forma giyemeyecek. Avrupa'nÄ±n golcÃ¼sÃ¼ Aboubakar

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n beraberlik golÃ¼nÃ¼ atan Vincent Aboubakar, takÄ±mÄ±nÄ±n bu sezon Avrupa kupalarÄ±ndaki en golcÃ¼ oyuncusu olma Ã¶zelliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde siyah-beyazlÄ± ekibe 3 gol kazandÄ±ran Kamerunlu futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise Ã¼st Ã¼ste ikinci kez fileleri havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Aboubakar, BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±yla Avrupa kupalarÄ±nda 5 gole ulaÅŸtÄ±. Taraftarlar arasÄ±nda gerginlik

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyen az sayÄ±daki BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarla Olympiakoslular arasÄ±nda zaman zaman gerginlik yaÅŸandÄ±. TakÄ±mlarÄ±nÄ±n beraberlik golÃ¼ sÄ±rasÄ±nda sevinÃ§ yaÅŸayan siyah-beyazlÄ±lara Ã¼st tribÃ¼nden yabancÄ± madde atÄ±ldÄ±.

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