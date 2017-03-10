BeÅŸiktaÅŸ Yunanistan'dan Ã¼mitli dÃ¶nÃ¼yor

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla deplasmanda 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, tur iÃ§in avantaj saÄŸladÄ±.
Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 1-0 geride kapatan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Ã¶zellikle, Tolgay Arslan'Ä±n yerine giren OÄŸuzhan Ã–zyakup ile ikinci yarÄ±da daha organize bir oyun sergiledi.
BeÅŸiktaÅŸ, 53. dakikada Olympiakos kalecisi Nicola Leali'nin hatasÄ±nÄ± Vincent Aboubakar ile iyi deÄŸerlendirdi ve 1-1 eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±.
Oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ elinde tutan siyah-beyazlÄ± ekip, karÅŸÄ±laÅŸmadan 1-1 berabere ayrÄ±larak tur umutlarÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki mÃ¼cadeleye taÅŸÄ±dÄ±.
Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesi, 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena'da yapÄ±lacak.
Tolgay Arslan cezalÄ±
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 15. dakikasÄ±nda rakibine yaptÄ±ÄŸÄ± hareketten dolayÄ± sarÄ± kart gÃ¶ren Tolgay Arslan, cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Siyah-beyazlÄ± futbolcu, cezasÄ± nedeniyle rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde forma giyemeyecek.
Avrupa'nÄ±n golcÃ¼sÃ¼ Aboubakar
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n beraberlik golÃ¼nÃ¼ atan Vincent Aboubakar, takÄ±mÄ±nÄ±n bu sezon Avrupa kupalarÄ±ndaki en golcÃ¼ oyuncusu olma Ã¶zelliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde siyah-beyazlÄ± ekibe 3 gol kazandÄ±ran Kamerunlu futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise Ã¼st Ã¼ste ikinci kez fileleri havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Aboubakar, BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±yla Avrupa kupalarÄ±nda 5 gole ulaÅŸtÄ±.
Taraftarlar arasÄ±nda gerginlik
KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyen az sayÄ±daki BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarla Olympiakoslular arasÄ±nda zaman zaman gerginlik yaÅŸandÄ±.
TakÄ±mlarÄ±nÄ±n beraberlik golÃ¼ sÄ±rasÄ±nda sevinÃ§ yaÅŸayan siyah-beyazlÄ±lara Ã¼st tribÃ¼nden yabancÄ± madde atÄ±ldÄ±.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibiyle 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, avantaj yakaladÄ±.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulkiâ€™yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ± ile Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'ndeki TokatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± ile Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'ndaki YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€‹Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor. Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek. GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek. HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve devlet erkanÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ± ile partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek