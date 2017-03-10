09:17, 10 Mart 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 10 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'ya hareket edecek.

- ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±na ve Putin tarafÄ±ndan onuruna verilecek yemeÄŸe katÄ±lacak.

- AnlaÅŸma imza tÃ¶reni ve Putin'le ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MeÃ§hul Asker AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakacak ErdoÄŸan, temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Moskova'dan ayrÄ±lacak.

(Ankara)

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ValiliÄŸi ziyaretinin ardÄ±ndan AnÄ±tpark MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek mitingde halka hitap edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bolu Demokrasi MeydanÄ±'ndaki mitinge katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.

(DÃ¼zce)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Hilton Garden Inn Otel'de iÅŸ adamlarÄ±yla kahvaltÄ±da bir araya gelecek; GÃ¶lbaÅŸÄ±, Bala, ÅžereflikoÃ§hisar ve Akyurtlu muhtarlarla toplantÄ± yapacak.

(Ankara)

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri ve muhtarlarla Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ Konferans Salonu'nda bir araya gelecek, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde Memur-Sen'in ev sahipliÄŸinde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatacak.

(Erzurum)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen programa iÅŸtirak edecek.

(AÄŸrÄ±)

3- Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Belediyeyi ziyaret edecek, BahÃ§e ilÃ§esi sakinleriyle buluÅŸacak, kÃ¶y ve mahalle muhtarlarÄ± ile bir araya gelecek ve STK temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Osmaniye)

4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Fatih Belediyesinde FatiÌ‡h YeniÌ‡liÌ‡kÃ§iÌ‡ ProjeleriÌ‡ GeliÌ‡ÅŸtiÌ‡rme MerkeziÌ‡ TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ± ile AvcÄ±lar Hilton Otel Double Tree'de Ä°stiÌ‡hdam TeÅŸviÌ‡kleriÌ‡ Ä°ÅŸveren BiÌ‡lgiÌ‡lendiÌ‡rme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, Esenler KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde RumeliÌ‡liÌ‡ vatandaÅŸlarla buluÅŸacak.

(Ä°stanbul)

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BeyazÅŸehir Mahallesi Sosyal YaÅŸam Merkezi temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Karatepe'nin "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konferansÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Kayseri)

6- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, NilÃ¼fer, Mudanya ve Osmangazi ilÃ§elerinde Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak, genÃ§lerle ve muhtarlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, esnafÄ± ve ÅŸehit ailelerini ziyaret edecek, dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Bursa)

7- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã‡imen Gurme'de Sivas Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenecek kahvaltÄ±ya, Valilikte 16 derslikli lise hizmet binasÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ± protokol imza tÃ¶renine katÄ±lacak.

- "Beyaz Bayrak" alan 95 okul iÃ§in Fidan YazÄ±cÄ±oÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine iÅŸtirak edecek YÄ±lmaz, Sivas Termal Otel'de GÃ¼rÃ¼n ve DoÄŸanÅŸar mahalle ve kÃ¶y muhtarlarÄ±yla bir araya gelecek.

(Sivas)

8- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, il merkezi ve Banaz ilÃ§esinde DSÄ°'nin toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renleri ile EÅŸme ilÃ§esinde Gelir Getirici TÃ¼r ve OrkÃ¶y Kredi SertifikalarÄ± DaÄŸÄ±tÄ±mÄ± merasimine katÄ±lacak, ValiliÄŸi, Belediyeyi ve AK Parti teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamÄ±nda EÅŸme ilÃ§esinde fidan dikimi gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(UÅŸak)

9- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Narman, Uzundere, Tortum ilÃ§elerinde kaymakamlÄ±k ve belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ziyaret edecek, vatandaÅŸlarla bir araya gelecek, Uzundere'de sandÄ±k gÃ¶revlileri ve eÄŸitimcilerle toplantÄ± yapacak.

(Erzurum)



EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, ValiliÄŸi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini, AlucralÄ±lar DerneÄŸini ziyaret edecek; sanayici, iÅŸadamlarÄ±, esnaf ve sanatkarlarla toplantÄ± yapacak, hanÄ±mlar konaÄŸÄ±nÄ± aÃ§acak ve TÃœGVA Samsun Åžubesinin toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Samsun)

2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, ValiliÄŸi, esnafÄ±, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°mam Hatipliler Platformu'nu ziyaret edecek, TSO ve esnaf odalarÄ± ile buluÅŸacak.

(Tunceli )

3- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, MÃœSÄ°AD 95. Genel Ä°dare Kurulu kapsamÄ±nda verilecek yemekte konuÅŸacak.

(TekirdaÄŸ )

4- TÃœÄ°K, ocak ayÄ±na iliÅŸkin motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± verilerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara)

Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± BrÃ¼ksel'de toplanacak.

- AB'den ayÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere'nin katÄ±lmayacaÄŸÄ± zirvede liderler birliÄŸin geleceÄŸini ele alacak.

(BrÃ¼ksel)Â

2- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Almanya'da KÃ¶ln Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nde spor dernekleri ile sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya gelecek ve "15 Temmuz Anma ProgramÄ±: Ä°Ã§imizdeki Kahramanlar" programÄ±na katÄ±lacak.

(KÃ¶ln)

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±, Aytemiz Alanyaspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.

(Alanya/20.00)Â

3- TFF 1. Lig'in 24. haftasÄ±, GÃ¶ztepe-Ãœmraniyespor maÃ§Ä±yla start alacak.

(Ä°zmir/18.30)Â

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Brose Bamberg ve Olympiakos-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/21.00/Atina/22.45)

5- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi Ã§eyrek final ikinci maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Perfumerias Avenida takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Salamanca/22.30)

6- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray-Good Angels, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Wisla Can Pack, Bellona AGÃœ-BLMA ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-ESBVA LM maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/16.00/Hatay/18.00/Kayseri/Ä°stanbul/19.00)

7- 45. UluslararasÄ± YaÅŸar DoÄŸu Serbest GÃ¼reÅŸ TurnuvasÄ±, Ahmet CÃ¶mert Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.

(Ä°stanbul)

8- Spor Toto 2. Lig'de 26. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.

9- Spor Toto 3. Lig maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



Ã–ZEL HABER

1- "Emin Yarbay"Ä±n ifadeleri eski BaÅŸyaver'i yalanlÄ±yor

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n mahkemede yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada otomobiline aldÄ±ÄŸÄ± ve tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi "Emin" isimli yarbayÄ±n darbe giriÅŸiminden tutuklu bulunan Yarbay Emin GÃ¼ven olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±

- YazÄ±cÄ±, mahkemedeki savunmasÄ±nda 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ MuhafÄ±z AlayÄ±'nda bazÄ± kroki ve planlar Ã¼zerinde CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n nerede olabileceÄŸine dair Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± reddetse de GÃ¼ven ifadesinde, Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n gÃ¶revinin, Marmaris'e giderek CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n yerini Ã¶ÄŸrenmek ve koordinatÄ±nÄ± FÄ±rat AlakuÅŸ'a bildirmek olduÄŸunu anlattÄ±

- YazÄ±cÄ± da GÃ¼ven de savunmalarÄ±nda seyahat sÄ±rasÄ±nda aracÄ± kendisinin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti

(MuÄŸla)

2- "TÃ¼rkiye, Irak ve Akdeniz gazÄ±nda rol oynamalÄ±"

- UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Birol:

- "TÃ¼rkiye'nin Ã§evresindeki Ã¼lkelerde ciddi doÄŸalgaz kaynaklarÄ± var. Bunlardan mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar faydalanmamÄ±z lazÄ±m"

- "TÃ¼rkiye'nin hem kendi doÄŸalgazÄ±nÄ± Ã§eÅŸitlendirmesi, hem de Irak'tan ve DoÄŸu Akdeniz'den gelen gazda Ã¶nemli bir rol oynamasÄ± lazÄ±m"

- "KÄ±brÄ±s Ã§evresinde ve Ä°srail'de Ã¼retilen doÄŸalgazÄ±n TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya geÃ§mesi ekonomik aÃ§Ä±dan en verimli opsiyon"

- "Tuz GÃ¶lÃ¼'ndeki doÄŸalgaz depolama tesisi, doÄŸalgaz arz gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan atÄ±lmÄ±ÅŸ son derece Ã¶nemli bir adÄ±m"

(Houston)

3- "YatÄ±rÄ±mcÄ±lar mobile kaydÄ±, iÅŸlem hacimleri arttÄ±"

- Gedik YatÄ±rÄ±m Pazarlamadan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Can Pamir:

- "ArtÄ±k yatÄ±rÄ±mcÄ±lar bilgisayarÄ±n baÅŸÄ±nda kitlenmek zorunda kalmadan devamlÄ± iÅŸlem yapabilir hale geldi. BÃ¶ylece iÅŸlem hacimleri arttÄ±. EriÅŸim, bilgiye ulaÅŸÄ±m kolaylaÅŸtÄ±, iÅŸlemler artÄ±k aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak mobile kaydÄ±"

- "(Forex dÃ¼zenlemesi) EndiÅŸemiz TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaymasÄ±, orada hesap aÃ§masÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ± alternatifleri deÄŸerlendirmesi"

- "DÃ¼zenleme sonrasÄ± mÃ¼ÅŸteri adetleri ve iÅŸlem adedi bakÄ±mÄ±ndan kaldÄ±raÃ§lÄ± alÄ±m satÄ±m iÅŸlemleri tarafÄ±nda bir daralma sÃ¶z konusu. Åžu an resmi tam okuyabilmek iÃ§in erken ama yÃ¼zde 50'lik bir daralma bekliyoruz"

(Ä°stanbul)

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