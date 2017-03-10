ABD Keystone XL projesini askÄ±ya aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n Kanada'dan ABD'ye ham petrol taÅŸÄ±yacak Keystone XL boru hattÄ±yla ilgilenmeyeceÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Greenpeace Ã§evre Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Tillerson'Ä±n sÃ¶z konusu projeyle ilgili baÅŸvuru ve inceleme sÃ¼reÃ§lerinde rol almayacaÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, tamamen etik yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ± olarak, TransCanada adlÄ± ÅŸirketin Keystone XL boru hattÄ± baÅŸvurusuyla alakalÄ± tÃ¼m konulardan elini ÅŸubat ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§ekmiÅŸtir. Kendisi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda bu konu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r ve sÃ¶z konusu baÅŸvurunun nihai sonuca varmasÄ±nda bir rol oynamayacaktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Greenpeace'ten geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na yazÄ±lan mektupta, Tillerson'Ä±n ABD'li enerji devi ExxonMobil'in eski Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) olduÄŸuna iÅŸaret edilerek, Keystone XL projesinin baÅŸvuru ve inceleme sÃ¼reÃ§lerinden Ã§ekilmesi talep edilmiÅŸti.
SÃ¶z konusu talepte, ExxonMobil'in Kanada'daki petrol rezervlerine dikkat Ã§ekilerek, ÅŸirketin Tillerson'Ä±n eski pozisyonu dolayÄ±sÄ±yla Keystone XL projesinin onaylanmasÄ±ndan menfaat elde edebileceÄŸi ifade edilmiÅŸti.
ABD'de bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve Ã§evre kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan protesto edilen Keystone XL petrol boru hattÄ± projesi, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan 7 yÄ±l incelendikten sonra ABD Kongresinde onaylanmasÄ±na karÅŸÄ±n KasÄ±m 2015'te reddedilmiÅŸti.
BaÅŸkan Donald Trump, Beyaz Saray'da gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ocak ayÄ±nÄ±n sonunda, proje baÅŸvurusunun tekrar yapÄ±lmasÄ±ndan en geÃ§ 60 gÃ¼n sonra ABD'li regÃ¼latÃ¶rlerin nihai bir karara varmasÄ±nÄ± emreden baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
TransCanada ÅŸirketi, 10 Åžubat'ta ABD hÃ¼kÃ¼metine "projeyi tamamlamak iÃ§in yeni izin temin etme" baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu. Buna gÃ¶re, proje baÅŸvurusu iÃ§in nihai karar verme sÃ¼resi 11 Nisan'da sona erecek.
YaklaÅŸÄ±k 8 milyar dolara mal olan ve bin 900 kilometre uzunluÄŸunda planlanan Keystone XL boru hattÄ±nÄ±n Kanada'nÄ±n petrol sahalarÄ±ndan ABD'nin Meksika KÃ¶rfezi'ndeki rafinerilere ham petrol pompalamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Proje, Kanada petrolÃ¼nÃ¼n "kÃ¼resel piyasalara aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ±" olarak nitelendiriliyor.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Keystone XL projesiyle ilgilenmeyecek
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