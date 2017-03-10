09:31, 10 Mart 2017 Cuma

Almanya'da ana tren garÄ±nda baltalÄ± saldÄ±rÄ±: 7 yaralÄ±





Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentindeki ana tren garÄ±nda, bir kiÅŸinin balta ile rastgele yolculara saldÄ±rmasÄ± sonucu 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±nÂ DÃ¼sseldorfÂ kentindeki ana tren garÄ±nda, bir kiÅŸinin balta ile rastgele yolculara saldÄ±rmasÄ± sonucu 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. DÃ¼sseldorf polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir kiÅŸinin tren garÄ±nda rastgele balta ile insanlara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Olayda 3'Ã¼ aÄŸÄ±r 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilen aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rganÄ±n kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gar yakÄ±nÄ±nda bulunan Ã¼st geÃ§itten atladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rganÄ±n aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, olayda kullandÄ±ÄŸÄ± baltanÄ±n da ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yaralÄ± saldÄ±rganÄ±n Wuppertal kentinde ikamet eden 36 yaÅŸÄ±ndaki eski Yugoslavya kÃ¶kenli bir kiÅŸi olduÄŸu duyurulan aÃ§Ä±klamada, "ZanlÄ±nÄ±n psikolojik sorunlarÄ± var." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Alman Haber AjansÄ±nÄ±n (DPA) eyalet polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ne dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde ise polisin geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±ÄŸÄ± tren garÄ±ndaki yolcularÄ±n tahliye edildiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Federal Polis'in resmi Twitter sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da garÄ±n geÃ§ici olarak kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tren seferlerinin durdurulduÄŸu ifade edildi. DÃ¼sseldorf polisi, soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ana tren garÄ±nÄ±n ise yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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