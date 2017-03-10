09:37, 10 Mart 2017 Cuma

Arap milletvekilleri Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yÄ±rttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail parlamentosundaki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku BaÅŸkanÄ± Eymen Avde ile Milletvekili Ahmet Et-Tiybi, Knesset'te yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilen ve ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto ederek yÄ±rttÄ±.

Ä°srail ve Filistin medyasÄ±nda Ã§ok defa yer alan videoda, Knesset'teki genel kuruldaÂ ezanÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin oylamadan sonra sÃ¶z hakkÄ± alan Ortak Arap Listesi Bloku BaÅŸkanÄ± Avde, yasaÄŸa tepki gÃ¶stererek, protesto etmek iÃ§in elindeki yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yÄ±rttÄ±. Avde, daha sonra genel kurul salonundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Avde'den sonra kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kan Arap Milletvekili et-Tiybi ise Bakara Suresi'nin 114. Ayet-i Kerimesi'ni okuduktan sonra, Knesset'teki dindar Yahudi milletvekillerine sÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± reddetme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Tiybi, ezanÄ±n Ä°slam'Ä±n temel sembollerinden biri olduÄŸunu ve susturulamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, tepkisini gÃ¶stermek iÃ§in elindeki yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yÄ±rttÄ±ktan sonra kÃ¼rsÃ¼den indi.

Ä°srail'de ezanÄ±n 23.00 ila 07.00 saatleri arasÄ±nda hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±, Knesset'te yapÄ±lan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiÅŸ, 48 milletvekili ret oyu vermiÅŸti. TasarÄ±nÄ±n, yasalaÅŸmasÄ± ve uygulamaya geÃ§irilmesi iÃ§in Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.