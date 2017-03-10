09:38, 10 Mart 2017 Cuma

GÃ¼ney Koreâ€™de CumhurbaÅŸkanÄ± azledildi





GÃ¼ney Koreâ€™de yolsuzluk skandalÄ± sebebiyle yetkileri askÄ±ya alÄ±nan CumhurbaÅŸkanÄ± Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi kararÄ±yla gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hyeâ€™yi azleden meclis kararÄ±nÄ± onayladÄ±. GÃ¼ney Koreâ€™de patlak veren yolsuzluk skandalÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hyeâ€™nin azledilmesi ile noktalandÄ±. Meclis tarafÄ±ndan 9 AralÄ±kâ€™da azledilen Parkâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revi Anayasa Mahkemesiâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± kararla son buldu. Mahkeme Ã¼yeleri oybirliÄŸi ile meclisin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± onaylayarak azledilme sÃ¼recini noktaladÄ±. Karar Ã¶ncesi mahkeme Ã¶nÃ¼nde toplanan kalabalÄ±k arbede yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Eski BaÅŸkan Park destekÃ§ileri ile muhalifler araya konulan otobÃ¼slerle birbirlerinden ayrÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park, yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Choi Soon-silâ€™in, resmi gÃ¶revi bulunmamasÄ±na raÄŸmen Ã¶nemli devlet iÅŸlerine mÃ¼dahil olmasÄ±na gÃ¶z yummakla suÃ§lanÄ±yordu. Choiâ€™nin bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± kullanarak maddi Ã§Ä±kar saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Samsung BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Jay Leeâ€™nin ismi de skandala karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼ney Koreâ€™de demokratik seÃ§imle gelen bir baÅŸkan ilk kez gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu. Ãœlke 60 gÃ¼n iÃ§erisinde sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ecek. Anketler, muhalif adaylarÄ±n Ã¶nde gittiÄŸini ortaya koyuyor.

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