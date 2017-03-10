GÃ¼ney Koreâ€™de CumhurbaÅŸkanÄ± azledildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hyeâ€™yi azleden meclis kararÄ±nÄ± onayladÄ±.
GÃ¼ney Koreâ€™de patlak veren yolsuzluk skandalÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hyeâ€™nin azledilmesi ile noktalandÄ±. Meclis tarafÄ±ndan 9 AralÄ±kâ€™da azledilen Parkâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revi Anayasa Mahkemesiâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± kararla son buldu. Mahkeme Ã¼yeleri oybirliÄŸi ile meclisin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± onaylayarak azledilme sÃ¼recini noktaladÄ±.
Karar Ã¶ncesi mahkeme Ã¶nÃ¼nde toplanan kalabalÄ±k arbede yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Eski BaÅŸkan Park destekÃ§ileri ile muhalifler araya konulan otobÃ¼slerle birbirlerinden ayrÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.
Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park, yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Choi Soon-silâ€™in, resmi gÃ¶revi bulunmamasÄ±na raÄŸmen Ã¶nemli devlet iÅŸlerine mÃ¼dahil olmasÄ±na gÃ¶z yummakla suÃ§lanÄ±yordu. Choiâ€™nin bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± kullanarak maddi Ã§Ä±kar saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Samsung BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Jay Leeâ€™nin ismi de skandala karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼ney Koreâ€™de demokratik seÃ§imle gelen bir baÅŸkan ilk kez gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu. Ãœlke 60 gÃ¼n iÃ§erisinde sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ecek. Anketler, muhalif adaylarÄ±n Ã¶nde gittiÄŸini ortaya koyuyor.
Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, "GÃ¼mrÃ¼k vergisi gibi sÄ±nÄ±ra getirilecek her tÃ¼rlÃ¼ engel bizi endiÅŸelendiriyor. Sadece Kanada ekonomisine deÄŸil, Amerikan ekonomisine de zarar vereceksiniz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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Ä°sviÃ§re hÃ¼kÃ¼meti, ZÃ¼rih Kantonuâ€™nun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun " Evet" kampanyasÄ± iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± seÃ§im etkinliÄŸinin engellenmesi talebini reddetti.
GÃ¼ney Koreâ€™de yolsuzluk skandalÄ± sebebiyle yetkileri askÄ±ya alÄ±nan CumhurbaÅŸkanÄ± Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi kararÄ±yla gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Knesset'teki Arap milletvekilleri Avde ve et-Tiybi ezan yasaÄŸÄ± yasa tasarÄ±sÄ±na tepki iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± metninin bulunduÄŸu kaÄŸÄ±tlarÄ± yÄ±rttÄ±
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentindeki ana tren garÄ±nda, bir kiÅŸinin balta ile rastgele yolculara saldÄ±rmasÄ± sonucu 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Keystone XL projesiyle ilgilenmeyecek
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Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetmesi BoÅŸnak siyasilerin ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "BugÃ¼nlerde en bÃ¼yÃ¼k beklentimiz kuÅŸkusuz ki Rum tarafÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan vahim hatadan (Enosis kararÄ±) dÃ¶nÃ¼lmesidir" dedi
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GÃ¼ney Afrika'nÄ±n baÅŸkenti Pretoria'da Ã¼lkede artan yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi