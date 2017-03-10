Mars'Ä±n patateslerine hazÄ±r olun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mars zeminine en yakÄ±n toprak tÃ¼rÃ¼ olan Peruâ€™daki Pampas de La Joya Ã‡Ã¶lÃ¼â€™nden alÄ±nan numune, Marsâ€™taki koÅŸullarÄ± oluÅŸturan CubeSat adlÄ± kÃ¼pe yerleÅŸtirildi ve iÃ§ine de patates tohumu konuldu. Besin iÃ§erikli su ile sulanan toprak bir sÃ¼re sonra patates vermeye baÅŸladÄ±.
Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi (UTEC), Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak.
Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi, Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak
Bilim adamlarÄ±, hÃ¼creler arasÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlayan sitokin tÃ¼rÃ¼ bir enzimin, kansere karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyararak tÃ¼mÃ¶r oluÅŸumunu gerilettiÄŸini keÅŸfetti
ABD'de bilim adamlarÄ± ,belirsiz komutlarÄ± soru sorarak netleÅŸtiren robot yazÄ±lÄ±mÄ± geliÅŸtirildi
Rekabet Kurumu, hakim durumu kÃ¶tÃ¼ye kullanmayÄ± yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediÄŸinin tespitine yÃ¶nelik Google'a soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul'daki "kuyu" kÃ¶peÄŸi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na icat ettikleri "kurtarma kolu" ile destek veren Ã¶zel bir lisenin robotik takÄ±mÄ±, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak Ã¼zere ABD'ye hareket etti
Bakan Arslan, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na iliÅŸkin, "Ãœlkemizde de artÄ±k uydu parÃ§alarÄ±nÄ± Ã¼retebilir hale geleceÄŸiz ve TÃ¼rksat 6A'yÄ± inÅŸallah tamamen milli ve yerli katkÄ±larla Ã¼lkemizde Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi
BiliÅŸim Vadisi'nin birinci etap inÅŸaatÄ± bitirildiÄŸinde yaklaÅŸÄ±k 100 bin nitelikli insana, iÅŸ ve istihdam saÄŸlanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡evresindeki gaz ve diÄŸer materyalleri soÄŸuran kara delik istiap haddine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan dÄ±ÅŸa doÄŸru akÄ±ÅŸÄ±n bir saatten kÄ±sa sÃ¼relerde Ä±sÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda intihara meyilli bireyleri tespit etmek Ã¼zere yeni yapay zeka araÃ§larÄ± kullanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
ASELSAN Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± BayÄ±z, "TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK, nisan ayÄ±nda Rize'de canlÄ± ÅŸebekeye baÄŸlanarak kullanÄ±lacak" dedi
YYÃœ Van Kedisi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezince baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda, derilerinin altÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§ip sayesinde Van kedilerinin tÃ¼m bilgilerine ulaÅŸÄ±labiliyor
Teknolojinin geliÅŸmesi, dijital araÃ§larÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve sosyal medyanÄ±n bilinÃ§sizce kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n bireylerde "e-hastalÄ±k" olarak nitelendirilen Ã§eÅŸitli rahatsÄ±zlÄ±klara neden olduÄŸu bildirildi.
Roketsan'Ä±n MÃ¼hendislik DirektÃ¶rÃ¼ Ã–nen, Avustralya'nÄ±n yeni nesil savaÅŸ uÃ§aklarÄ± F35'lere SOM-J fÃ¼zesi satmaya hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°nsanoÄŸlu 45 yÄ±l aradan sonra Ay'a Ã¶zel bir misyon gerÃ§ekleÅŸtirecek. SpaceX firmasÄ±nÄ±n misyonunda Ay'a inilmeden etrafÄ±nda dolaÅŸÄ±lacak.
Teknoloji dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli etkinliklerinden "Mobil DÃ¼nya Kongresi" (MWC17), Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde baÅŸladÄ±