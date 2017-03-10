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11:35, 10 Mart 2017 Cuma
Bilim Teknoloji
09:46, 10 Mart 2017 Cuma

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Mars'Ä±n patateslerine hazÄ±r olun
Mars'Ä±n patateslerine hazÄ±r olun

Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi, Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mars zeminine en yakÄ±n toprak tÃ¼rÃ¼ olan Peruâ€™daki Pampas de La Joya Ã‡Ã¶lÃ¼â€™nden alÄ±nan numune, Marsâ€™taki koÅŸullarÄ± oluÅŸturan CubeSat adlÄ± kÃ¼pe yerleÅŸtirildi ve iÃ§ine de patates tohumu konuldu. Besin iÃ§erikli su ile sulanan toprak bir sÃ¼re sonra patates vermeye baÅŸladÄ±.

Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi (UTEC), Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak.



Ä°lgili Konular mars
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Bilim Teknoloji Haberleri
Mars'Ä±n patateslerine hazÄ±r olun
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Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi, Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak
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