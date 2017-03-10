09:43, 10 Mart 2017 Cuma

Giz’in esrarı Maksem’de çözülecek | FOTO

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni-Kültür Servisi

İSMEK Bağlarbaşı Türk-İslam Sanatları İhtisas Okulu öğretmenlerinin eserlerinin yer aldığı Giz Sergisi, Taksim Maksem Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Giz’de İSMEK hocalarının son dönemde göz nuru döktükleri birbirinden âlâ keyfiyeti haiz ahşap oyma, bilimsel bitki çizimi, çini, cam süsleme, ebru, hüsn-i hat, kalem işi, kaligrafi, kat’ı, minyatür, sedef, seramik ve tezhip eserleri yer alıyor.

3 Mart Cuma günü sanatçıların ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılışı yapılan sergide İSMEK hocalarının sanat ve estetik duyuş ve kabiliyetlerinin yansımalarını, yahut serginin ismiyle muvafık bir deyişle “gizemini” görmek mümkün.

İSMEK, sanatı; özellikle geleneksel sanatlarımızı halkla buluşturma yönünde hamle çapında işlere imza attı. Kuruluşundan bugüne kadarg ecen 20 yılda İSMEK marifetiyle öz sanatlarımıza yeni eserler ve isimler kazandırıldı.

İSMEK’te öğrenci olup da GİZ sergisinde eserleri sergilenen usta öğreticiler ve MAKSEM’in tarihi duvarlarına ses ve ahenk katan eserleri bir önceki cümlemizin sağlaması mahiyetinde…

İSMEK TARİHİ BİR MİSYON ÜSTLENMİŞ DURUMDA

İSMEK bünyesinde Türkiye’nin en yetkin hocaları tarafından hüsn-i hattan kalemişine, tezhipten ebruya, sedef kakmadan katı’a, minyatürden cilt sanatına kadar pek çok öz sanat ve zanaatımızın incelikleriyle birlikte sanatın usul, adab ve erkânı genç nesillere öğretiliyor. Bu bağlamda İSMEK tarihi bir misyon üstlenmiş durumda.

Dünya tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar İstanbul’da kamış kalemler açılıyor, ebru tekneleri kuruluyor, tezhip, minyatür desenleri çiziliyor, çiniler boyanıyor… Son cümle için kemmiyetle beraber keyfiyyetin de mühim olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. “İSMEK dantel öğretsin demek” kolaycılık ve kıymet bilmezlik; bu bağlamda ehl-i insafa “İSMEK dantel de öğretsin sanat da” demek düşüyor.

İSMEK BU TOPRAKLARIN BİRİKİMİ

Birkaç ay, birkaç yıl kurs, hoca gördükten sonra gözünde çapağı fark edenin kendini mandıracı sanıyor olması gibi yetkinliği olmadan sağda solda hocalık, ustalık encamına girenleri parantezin içerisine alıp “edeb ya hu” diyerek elbette biz de bu güruhu tenkit ediyoruz. Sanatta uzun yıllar emek sarf ettikten sonra mesafe alınabilir. Bu böyledir. Bununla birlikte tüm Türkiye’ye, bir adım öte İslam coğrafyasına model olan bir kuruma, İSMEK’e sahip çıkmak, destek olmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak, geliştirilecek yönlerde rehberlik etmek sanatla meşgul olan hemen herkesin görevi. Çünkü İSMEK bu toprakların birikimi.

GELENEKSEL SANATLAR MÜKÂŞEFE SANATIDIR

Bizatihi sanat ve dahi geleneksel sanatlar bir nevi mükâşefe sanatıdır. Sanatkâr da hadisenin bu yönüyle bir nevi kâşiftir. İSMEK yöneticileri, sanatın keşif ve mükâşefe yönüne atıfta bulunarak Taksim’deki sanat etkinliğine “GİZ” ismini vermiş.

Sergiye ilişkin Üsküdar Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas Okulu Merkezi Yöneticisi Nur Yörük’ün kanaatleri şöyle: “İslâm’ın sanata bakışını Muhammed Gazali şöyle açıklar: “Sanatçı güzelliğin yaratıcısı değil kâşifidir. O, Allah ile rekabete kalkışmaz.

SANATKÂR, İZAFİ GÜZELLİKTEN MUTLAK GÜZELLİĞE ULAŞMAYA ÇALIŞIR

Sanatını O’nu anlamaya, anlatmaya ve yüceltmeye adar. Sanatçı, bütün güzelliklerini kaynağının Allah olduğunu fark ederek izafi güzellikten mutlak güzelliğe ulaşmaya çalışır.”

Görüleceği üzere İslâm sanat anlayışında güzelliği keşfetmek sanatçıya bırakılmış ve var olandaki gizi çıkarmak hedeflenmiştir. Amaç, tevhid esasıyla çokluk içinde birliğin zuhuru ve duyguların estetikle birleşip hissedilebilir, dokunulabilir, duyulabilir hale gelmesidir. Böylece manadaki giz, maddede de vücut bulacaktır.

İslâm sanatlarındaki tasvirden uzaklaşma gayreti, stilizasyon ve soyutlama anlayışını ve hat, tezhip, minyatür, ebru gibi sanatlara yönelişi doğurmuştur. Dini mimarinin İslâm sanatındaki önemli etkisi çini ve diğer tezyini sanatlarda özgün örnekleri ortaya çıkarmıştır.

Bizlere büyük bir miras olarak bırakılan sanatımızın halen yeni gizemleriyle hepimize ilham kaynağı olmaya devam ettiğini görmekteyiz.

YÖRÜK: GEÇMİŞİN GİZEMİNDE, GELECEĞİN İZİNDE GELECEĞİ DÜŞLEDİK

İSMEK Bağlarbaşı Türk-İslâm Sanatları İhtisas Okulu olarak bizler de geçmişin gizeminde, geleneğin izinde, geleceği düşledik. Eserlerimiz, bizi biz yapan kadim sanatlarımızın yansıdığı geleceğin belgeleri olsun istedik.”

SERAP BOSTANCI TULUK: ESERLERDE GELENEĞİN BİRİKİMİNİ GÖZLEMLEMEK MÜMKÜN

İSMEK Tezhip Zümre Başkanı Serap Bostancı Tuluk da sergi özelinde portalımız aracılığıyla sanat kamuoyuna şu cümlelerle seslendi: “Sergimizde öz sanatlarımızın ustalarının çok güzel eserleri var. Eserlerde klasik sanatlarımızın birikimi var. Mezkûr birikimi gözlemlemek mümkün.

Osmanlı asırlarında kitap sanatları olarak icra edilen öz sanatlarımız günümüzde daha çok levha sanatına dönmüş olsa da biz müzehhipler olarak yazıyı gölgede bırakacak tasarımlardan mümkün mertebe uzak duruyoruz. Yazı kutludur, hat sanatı, kelam-ı ilahinin bir tezahürüdür. Dolayısıyla hattat da, ebrucu da, müzehhip de Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatına hizmet etmektedir. Giz de bu çabanın ürünü olarak Taksim’in orta yerinde, Maksem’de ziyaretçilerini bekliyor.

Maksem’de Giz sergisinde eserleri olan sanatkarlar Etem Çalışkan (Kaligrafi), Gülsüm Çiçek (Tezhip), Enis Türk (Sedef kakma), Serap Bostancı Tuluk (Tezhip), H. Şeyma Yeniçeri Çelik (Tezhip), Talip Mert (Osmanlıca Hüsn-i Hat), Savaş Çevik (Hat), Dilara Yarcı (Tezhip), Ayşe Özlem Şişman (Ebru), Yonca Eracar Bacak (Tezhip), Gülen Kosova (Çini), Levent Kum (Çini), Yusuf Salman (Ahşap oyma), Yasemin Acar Kara (Ebru), Vugar Mammadov (Ahşap oyma), Huri Yoldaş (Cam süsleme), Ayşe Tak (Minyatür), Taner Alakuş (Minyatür), Cevat Huran (Hat), Özlem Gören (Tezhip), Dilek Yerlikaya (Minyatür), Emel Nurhan Ogan (Kat’ı), Ömer Faruk Dere (Ebru), Elif Acar (Seramik), Mümine Saniye Ateş (Çini), Erhan Olcay (Kaligrafi), Hülya Korkmaz (Bilimsel bitki çizimi), Pınar Yılmaz (Bilimsel bitki çizimi), Berrin Çakin Güç (Minyatür), Kadriye Bayraktar (Tezhip), Nurdanur Ünal (Tezhip), Mustafa Parıldar (Hat), Aydın Ergün (Hat), Bünyamin Kınacı (Kaligrafi), ve Dilek Yerlikaya (Minyatür)’dan müteşekkil.

15 Mart Çarşamba gününe kadar açık kalacak olan GİZ Sergisi sanat sevdalılarını Taksim’e bekliyor olacak.