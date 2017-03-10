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11:35, 10 Mart 2017 Cuma
Avrupa
09:55, 10 Mart 2017 Cuma

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Ä°sviÃ§re'den Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na onay
Ä°sviÃ§re'den Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na onay

Ä°sviÃ§re hÃ¼kÃ¼meti, ZÃ¼rih Kantonuâ€™nun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun " Evet" kampanyasÄ± iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± seÃ§im etkinliÄŸinin engellenmesi talebini reddetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ZÃ¼rih'te pazar gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ± konuÅŸma ile ilgili yaÅŸanan "izin gerginliÄŸi" son buldu.

Ä°sviÃ§re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlamayÄ± haklÄ± Ã§Ä±kartacak dÃ¼zeyde bir olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tehdit bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°sviÃ§re ZÃ¼rih kantonunun gÃ¼venlik direktÃ¶rÃ¼ Urs Grob, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ hÃ¼kÃ¼mete bir mektup gÃ¶nderdiklerini ve TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ZÃ¼rih'te planlanan referandum etkinliÄŸini yapmasÄ±nÄ± engelleyecek Ã¶nlemler almasÄ±nÄ± talep ettiklerini sÃ¶ylemiÅŸti.

Mektupta TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin ziyaretlerinin Almanya'da yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun tartÄ±ÅŸmalara dikkat Ã§ekilmiÅŸ, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°sviÃ§re ziyaretinin yoÄŸun protestolara yol aÃ§abileceÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da polisin gÃ¶revli olmasÄ± durumunda dahi etkinliÄŸin "sakin ve krize yol aÃ§madan tamamlanabileceÄŸinin" garantisi olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu isviÃ§re tÃ¼rkiye
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