Polonya'dan AB Zirvesi Bildirisine 'Tusk' vetosu

Polonya BaÅŸbakanÄ± Beata Szydlo, tÃ¼m itirazlarÄ±na raÄŸmen vatandaÅŸÄ±Â Donald Tusk'un Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilmesine tepki gÃ¶stererek, AB Liderler Zirvesi sonuÃ§ bildirisini bloke etti.
AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, iki gÃ¼nlÃ¼k zirve iÃ§in BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de toplandÄ±.
BirliÄŸin geleceÄŸi, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ± (Brexit), gÃ¶Ã§, ekonomi, gÃ¼venlik ve BatÄ± Balkanlar konularÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zirvenin baÅŸlangÄ±cÄ±nda, AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi yapÄ±ldÄ±.
GÃ¶rev sÃ¼resi 31 MayÄ±s'ta dolacak mevcut baÅŸkan Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n tÃ¼m itirazÄ±na raÄŸmen 1'e karÅŸÄ± 27 oyla yeniden seÃ§ildi.
Zirvede, ViÅŸegrad Grubundaki mÃ¼ttefikleri Macaristan ve Ã‡ekya ile AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere de Polonya'yÄ± yalnÄ±z bÄ±raktÄ±.
Konsey BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini 2,5 yÄ±l daha sÃ¼rdÃ¼recek Tusk'la ilgili kararda yalnÄ±z kalan Polonya hÃ¼kÃ¼meti, tepki olarak zirve sonuÃ§ bildirisini bloke etti.
AB Konseyinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, AB liderlerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ metnin 27 Ã¼lke tarafÄ±ndan desteklendiÄŸi ancak iÃ§erikle ilgili olmayan bir nedenden dolayÄ± Ã¼zerinde fikir birliÄŸine varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bunun "sonuÃ§ bildirisi" olarak gÃ¶rÃ¼lmemesi gerektiÄŸi ifade edildi.
Polonya BaÅŸbakanÄ± Szydlo da konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Zirvelerin sonuÃ§ bildirisi ile bittiÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir Ã¼lkenin bunu kabul etmemesi, zirvenin usulÃ¼ne uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelir." dedi.
Tusk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, istisnasÄ±z tÃ¼m AB Ã¼yesi Ã¼lkelerle iÅŸ birliÄŸi yapmak istediÄŸini belirterek, "Polonya'yÄ± siyasi izolasyona karÅŸÄ± korumak iÃ§in elimden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±m." diye konuÅŸtu.
PiS hÃ¼kÃ¼metini, "KÃ¶prÃ¼leri yakarken dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bir kez yakÄ±ldÄ±klarÄ±nda tekrar geÃ§emezsiniz." ifadeleriyle uyaran Tusk, AB'nin geleceÄŸine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar Ã¶ncesi tÃ¼m Ã¼ye Ã¼yelerin, Ã¶zellikle de Polonya'nÄ±n bu hususa dikkat etmesi gerektiÄŸini anlattÄ±.
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Polonya BaÅŸbakanÄ± Beata Szydlo, tÃ¼m itirazlarÄ±na raÄŸmen vatandaÅŸÄ± Donald Tusk'un AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilmesine tepki gÃ¶stererek, AB Liderler Zirvesi sonuÃ§ bildirisini bloke etti.
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