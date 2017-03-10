McCain: Erdoğan’ın PYD konusundaki ciddiyeti anlaşılmıyor

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD’nin Afrika Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser ile birlikte Silahlı Hizmetle Komitesinde Orta Doğu ve Afrika operasyonları hakkında senatörlerin sorularını cevapladı.
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, Suriye’de özellikle ABD'nin PYD/PKK ile iş birliği konusunda çok çetrefilli bir durum olduğunu söyledi.
Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştüğünü ifade eden McCain, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "ABD’nin PYD/PKK unsurlarına verdiği destek konusunda son derece rahatsız olduğunu" kaydetti.
Konunun çok karmaşık olduğuna dikkati çeken McCain, Votel'e "Türkiye ile PYD arasında çatışmanın yaklaşmakta olduğunu ve böyle bir senaryonun kendisini endişelendirip endişelendirmediğini" sordu. Bu konuda kaygılandığını dile getiren CENTCOM Komutanı ise Türkiye ile PYD arasında bir çatışma olmaması için harekete geçtiklerini ifade etti.
McCain, PYD/PKK’yı kastederek, “Kürtlerin endişelerinden dolayı tamamen yanlış bir şekilde kendimizi Türklere karşı Ruslarla iş birliği yapmak gibi tuhaf bir duruma soktuk.” dedi.
Votel ise Türkiye’ye karşı bir ittifak içinde olmadıklarını, Ankara’nın endişelerini anladıklarını ve DEAŞ'la mücadeledeki katkılarını gördüklerini savunarak, “Türkiye bu çabada önemli bir ortak. Türkiye olmasa şu an yaptıklarımızı yapamazdık.” diye konuştu.
Votel, PYD/PKK ile ilgili söz konusu tansiyonu diyalog yoluyla düşürerek NATO müttefiki Türkiye ile uzun dönemli ilişkilere zarar vermeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Ankara’nın PYD’yi en az DEAŞ kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünü vurgulayan McCain, "Türkiye, PYD’yi terör örgütü olarak görürken, ABD’nin PYD ile iş tutması gibi bir durumun içinden nasıl çıkılacak?" sorusuna ise Votel, askeri liderlerin yanı sıra siyasi liderlerin de bu konuda çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.
McCain, Votel’in sözünü keserek, “Erdoğan’ın bu konuda (PYD/PKK) ne kadar ciddi olduğunun anlaşıldığından emin değilim.” dedi.
McCain, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle İncirlik’in kullanılmasında ve Türklerle iş birliğine ihtiyaç duyulacak başka faaliyetlerde Türkiye’nin Rakka operasyonunda oynayacağı rolü takdir ettiğimizden emin değilim, takdir edeceğimizi umut ediyorum. Bir şeyler değişmezse burada bir 'tren kazası' görüyorum. Ve yönetimin, Erdoğan’ın Kürtlerin teşkil ettiği tehditi ne kadar ciddiye aldığını anladığından emin değilim.”
Rakka’nın en sonunda DEAŞ’tan alınacağını, ancak o gün yaklaştıkça ABD’nin Suriye’deki temel sorunlardan kaçınamayacağını ifade eden McCain, Rakka operasyonu sonrasında ülkedeki savaşın seyrinin nereye varacağı, PYD/PKK’nın Suriye’deki kaderi ve ülkedeki İran destekli radikal Şii gruplar ile Sunni grupların etkisi konusunda ABD’nin ne yapacağının önemli olduğunu söyledi.
Senato’daki oturumda PYD/PKK konusunda bir çıkış da Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’dan geldi. Graham, Votel’e, Türkiye’nin PYD’nin askeri kanadı YPG ile PKK terör örgütünü eşdeğer gördüğünü söylediğini ve örgütün Komünist-Marksist bir ideolojiye sahip olduğunu dile getirdi.
Votel ise Türkiye’nin PYD/PKK ile ilgili görüşü ve örgütün Marksist ideolojisi konularının farkında olduğunu aktardı.
Graham’ın, “Bu, sadece Türkiye ile sorun olmayacak aynı zamanda diğer Kürt gruplar da grubun ajandasını desteklemediğinden YPG’yi fazla kullanma konusunda dikkat etmemiz gerekmez mi?” şeklindeki sorusunda Votel, “Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için biz Rakka gibi bir yeri alırken çoğunluğu Araplarda oluşan bir güçle giderek buna dikkat etmeye çalışıyoruz.” diye cevap verdi.
Kanada Başbakanı Trudeau, "Gümrük vergisi gibi sınıra getirilecek her türlü engel bizi endişelendiriyor. Sadece Kanada ekonomisine değil, Amerikan ekonomisine de zarar vereceksiniz" açıklaması yaptı
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı McCain, "Türkiye'nin PYD/PKK konusundaki ciddiyetini yeterince kavramadıkları için Rakka operasyonu yolunda 'bir tren kazası' öngördüğünü" söyledi
Pekin yönetimi, ABD'nin kendini "insan hakları savunucu" ilan etmesine rağmen ülkesindeki ihlalleri görmezden gelerek "iki yüzlü davrandığını" savundu
Polonya Başbakanı Beata Szydlo, tüm itirazlarına rağmen vatandaşı Donald Tusk'un AB Konseyi Başkanlığına yeniden seçilmesine tepki göstererek, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisini bloke etti.
İsviçre hükümeti, Zürih Kantonu’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun " Evet" kampanyası için başlattığı seçim etkinliğinin engellenmesi talebini reddetti.
Güney Kore’de yolsuzluk skandalı sebebiyle yetkileri askıya alınan Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alındı.
Knesset'teki Arap milletvekilleri Avde ve et-Tiybi ezan yasağı yasa tasarısına tepki için yasa tasarısı metninin bulunduğu kağıtları yırttı
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki ana tren garında, bir kişinin balta ile rastgele yolculara saldırması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi
Şili'de, ulusal televizyonlarda yayınlanan Türk televizyon dizilerinden esinlenen aileler yeni doğan çocuklarına "Elif", "Nilüfer" ve "İbrahim" gibi Türk isimleri vermeye başladı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde bulunan, geçmişe tanıklık etmiş binlerce el yazması, harita, gazete ve nadide eser kütüphane bünyesinde kurulan restorasyon bölümünde onarılıyor
BM verilerine göre, Doğu Afrika ülkelerinde 23 milyon kişi gıda krizi nedeniyle açlıkla karşı karşıya. Kıtlık ve açlık kaynaklı ölümlerin başlaması bölge halkının geleceğiyle ilgili endişeleri arttırıyor.
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı başvuruyu reddetmesi Boşnak siyasilerin ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisine neden oldu.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bugünlerde en büyük beklentimiz kuşkusuz ki Rum tarafında yapılmış olan vahim hatadan (Enosis kararı) dönülmesidir" dedi
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen ikinci dönem için tekrar başkan seçildi
Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da ülkede artan yabancı düşmanlığını protesto etmek için gösteri düzenlendi