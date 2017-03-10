10:44, 10 Mart 2017 Cuma

Türkiye olmasa şu an yaptıklarımızı yapamazdık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD’nin Afrika Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser ile birlikte Silahlı Hizmetle Komitesinde Orta Doğu ve Afrika operasyonları hakkında senatörlerin sorularını cevapladı.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, Suriye’de özellikle ABD'nin PYD/PKK ile iş birliği konusunda çok çetrefilli bir durum olduğunu söyledi.

Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştüğünü ifade eden McCain, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "ABD’nin PYD/PKK unsurlarına verdiği destek konusunda son derece rahatsız olduğunu" kaydetti.

Konunun çok karmaşık olduğuna dikkati çeken McCain, Votel'e "Türkiye ile PYD arasında çatışmanın yaklaşmakta olduğunu ve böyle bir senaryonun kendisini endişelendirip endişelendirmediğini" sordu. Bu konuda kaygılandığını dile getiren CENTCOM Komutanı ise Türkiye ile PYD arasında bir çatışma olmaması için harekete geçtiklerini ifade etti.

"TÜRKİYE OLMASA ŞU AN YAPTIKLARIMIZI YAPAMAZDIK"

McCain, PYD/PKK’yı kastederek, “Kürtlerin endişelerinden dolayı tamamen yanlış bir şekilde kendimizi Türklere karşı Ruslarla iş birliği yapmak gibi tuhaf bir duruma soktuk.” dedi.

Votel ise Türkiye’ye karşı bir ittifak içinde olmadıklarını, Ankara’nın endişelerini anladıklarını ve DEAŞ'la mücadeledeki katkılarını gördüklerini savunarak, “Türkiye bu çabada önemli bir ortak. Türkiye olmasa şu an yaptıklarımızı yapamazdık.” diye konuştu.

Votel, PYD/PKK ile ilgili söz konusu tansiyonu diyalog yoluyla düşürerek NATO müttefiki Türkiye ile uzun dönemli ilişkilere zarar vermeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Ankara’nın PYD’yi en az DEAŞ kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünü vurgulayan McCain, "Türkiye, PYD’yi terör örgütü olarak görürken, ABD’nin PYD ile iş tutması gibi bir durumun içinden nasıl çıkılacak?" sorusuna ise Votel, askeri liderlerin yanı sıra siyasi liderlerin de bu konuda çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

"ERDOĞAN'IN PYD KONUSUNDAKİ CİDDİYETİ ANLAŞILMIYOR"

McCain, Votel’in sözünü keserek, “Erdoğan’ın bu konuda (PYD/PKK) ne kadar ciddi olduğunun anlaşıldığından emin değilim.” dedi.

McCain, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle İncirlik’in kullanılmasında ve Türklerle iş birliğine ihtiyaç duyulacak başka faaliyetlerde Türkiye’nin Rakka operasyonunda oynayacağı rolü takdir ettiğimizden emin değilim, takdir edeceğimizi umut ediyorum. Bir şeyler değişmezse burada bir 'tren kazası' görüyorum. Ve yönetimin, Erdoğan’ın Kürtlerin teşkil ettiği tehditi ne kadar ciddiye aldığını anladığından emin değilim.”

Rakka’nın en sonunda DEAŞ’tan alınacağını, ancak o gün yaklaştıkça ABD’nin Suriye’deki temel sorunlardan kaçınamayacağını ifade eden McCain, Rakka operasyonu sonrasında ülkedeki savaşın seyrinin nereye varacağı, PYD/PKK’nın Suriye’deki kaderi ve ülkedeki İran destekli radikal Şii gruplar ile Sunni grupların etkisi konusunda ABD’nin ne yapacağının önemli olduğunu söyledi.

BÖLGEDEKİ DİĞER KÜRTLER DE PYD’NİN İDEOLOJİİNİ KABUL ETMİYOR

Senato’daki oturumda PYD/PKK konusunda bir çıkış da Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’dan geldi. Graham, Votel’e, Türkiye’nin PYD’nin askeri kanadı YPG ile PKK terör örgütünü eşdeğer gördüğünü söylediğini ve örgütün Komünist-Marksist bir ideolojiye sahip olduğunu dile getirdi.

Votel ise Türkiye’nin PYD/PKK ile ilgili görüşü ve örgütün Marksist ideolojisi konularının farkında olduğunu aktardı.

Graham’ın, “Bu, sadece Türkiye ile sorun olmayacak aynı zamanda diğer Kürt gruplar da grubun ajandasını desteklemediğinden YPG’yi fazla kullanma konusunda dikkat etmemiz gerekmez mi?” şeklindeki sorusunda Votel, “Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için biz Rakka gibi bir yeri alırken çoğunluğu Araplarda oluşan bir güçle giderek buna dikkat etmeye çalışıyoruz.” diye cevap verdi.