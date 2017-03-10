Ã‡inâ€™den ABDâ€™ye insan haklarÄ± suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in, ABDâ€™yi insan haklarÄ± konusunda "iki yÃ¼zlÃ¼ davranmakla" suÃ§ladÄ±.
Pekin yÃ¶netimi, geÃ§en hafta ABD'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "2016'da Ãœlkelerin Ä°nsan HaklarÄ± Uygulama Raporu"nda Ã‡in'e yÃ¶neltilen eleÅŸtiriler Ã¼zerine karÅŸÄ± rapor hazÄ±rladÄ±.
Ã‡in Devlet Konseyinin "2016â€™da ABDâ€™nin Ä°nsan HaklarÄ± Karnesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Washington yÃ¶netiminin kendini "insan haklarÄ± savunucusu" olarak ilan etmesine raÄŸmen kendi Ã¼lkesinde polis ÅŸiddetinin, yolsuzluk ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa dayalÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.
ABD'deki Ä±rkÃ§Ä± uygulamalarÄ±n toplumsal kutuplaÅŸmayÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, Washington yÃ¶netiminin polis ÅŸiddeti, insan haklarÄ± ihlalleri konusunda duyarsÄ±z bir tavÄ±r takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Raporda, ABD'nin baÅŸka Ã¼lkeleri insan haklarÄ± konusunda suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± ancak kendi Ã¼lkesindeki ihlalleri ve kÃ¶tÃ¼ uygulamalarÄ± gÃ¶rmezden geldiÄŸi savunulurken, "ABD'nin iki yÃ¼zlÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ±" deÄŸerlendirmesine yer verildi.
ABDâ€™de meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±larda, geÃ§en yÄ±l 15 bin 39 insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 30 binden fazla insanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, bunun yanÄ± sÄ±ra bu Ã¼lkede en az 45 milyon insanÄ±n yoksulluk iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, "GÃ¼mrÃ¼k vergisi gibi sÄ±nÄ±ra getirilecek her tÃ¼rlÃ¼ engel bizi endiÅŸelendiriyor. Sadece Kanada ekonomisine deÄŸil, Amerikan ekonomisine de zarar vereceksiniz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi BaÅŸkanÄ± McCain, "TÃ¼rkiye'nin PYD/PKK konusundaki ciddiyetini yeterince kavramadÄ±klarÄ± iÃ§in Rakka operasyonu yolunda 'bir tren kazasÄ±' Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" sÃ¶yledi
Pekin yÃ¶netimi, ABD'nin kendini "insan haklarÄ± savunucu" ilan etmesine raÄŸmen Ã¼lkesindeki ihlalleri gÃ¶rmezden gelerek "iki yÃ¼zlÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu
Polonya BaÅŸbakanÄ± Beata Szydlo, tÃ¼m itirazlarÄ±na raÄŸmen vatandaÅŸÄ± Donald Tusk'un AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilmesine tepki gÃ¶stererek, AB Liderler Zirvesi sonuÃ§ bildirisini bloke etti.
Ä°sviÃ§re hÃ¼kÃ¼meti, ZÃ¼rih Kantonuâ€™nun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun " Evet" kampanyasÄ± iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± seÃ§im etkinliÄŸinin engellenmesi talebini reddetti.
GÃ¼ney Koreâ€™de yolsuzluk skandalÄ± sebebiyle yetkileri askÄ±ya alÄ±nan CumhurbaÅŸkanÄ± Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi kararÄ±yla gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Knesset'teki Arap milletvekilleri Avde ve et-Tiybi ezan yasaÄŸÄ± yasa tasarÄ±sÄ±na tepki iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± metninin bulunduÄŸu kaÄŸÄ±tlarÄ± yÄ±rttÄ±
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentindeki ana tren garÄ±nda, bir kiÅŸinin balta ile rastgele yolculara saldÄ±rmasÄ± sonucu 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Keystone XL projesiyle ilgilenmeyecek
Åžili'de, ulusal televizyonlarda yayÄ±nlanan TÃ¼rk televizyon dizilerinden esinlenen aileler yeni doÄŸan Ã§ocuklarÄ±na "Elif", "NilÃ¼fer" ve "Ä°brahim" gibi TÃ¼rk isimleri vermeye baÅŸladÄ±
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki Gazi HÃ¼srev Bey KÃ¼tÃ¼phanesi'nde bulunan, geÃ§miÅŸe tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ binlerce el yazmasÄ±, harita, gazete ve nadide eser kÃ¼tÃ¼phane bÃ¼nyesinde kurulan restorasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde onarÄ±lÄ±yor
BM verilerine gÃ¶re, DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinde 23 milyon kiÅŸi gÄ±da krizi nedeniyle aÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. KÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸlamasÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili endiÅŸeleri arttÄ±rÄ±yor.
Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetmesi BoÅŸnak siyasilerin ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "BugÃ¼nlerde en bÃ¼yÃ¼k beklentimiz kuÅŸkusuz ki Rum tarafÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan vahim hatadan (Enosis kararÄ±) dÃ¶nÃ¼lmesidir" dedi
Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen ikinci dÃ¶nem iÃ§in tekrar baÅŸkan seÃ§ildi
GÃ¼ney Afrika'nÄ±n baÅŸkenti Pretoria'da Ã¼lkede artan yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi