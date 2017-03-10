10:38, 10 Mart 2017 Cuma

Ã‡inâ€™den ABDâ€™ye insan haklarÄ± suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, ABDâ€™yi insan haklarÄ± konusunda "iki yÃ¼zlÃ¼ davranmakla" suÃ§ladÄ±.

Pekin yÃ¶netimi, geÃ§en hafta ABD'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "2016'da Ãœlkelerin Ä°nsan HaklarÄ± Uygulama Raporu"nda Ã‡in'e yÃ¶neltilen eleÅŸtiriler Ã¼zerine karÅŸÄ± rapor hazÄ±rladÄ±.

Ã‡in Devlet Konseyinin "2016â€™da ABDâ€™nin Ä°nsan HaklarÄ± Karnesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Washington yÃ¶netiminin kendini "insan haklarÄ± savunucusu" olarak ilan etmesine raÄŸmen kendi Ã¼lkesinde polis ÅŸiddetinin, yolsuzluk ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa dayalÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

ABD'deki Ä±rkÃ§Ä± uygulamalarÄ±n toplumsal kutuplaÅŸmayÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, Washington yÃ¶netiminin polis ÅŸiddeti, insan haklarÄ± ihlalleri konusunda duyarsÄ±z bir tavÄ±r takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Raporda, ABD'nin baÅŸka Ã¼lkeleri insan haklarÄ± konusunda suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± ancak kendi Ã¼lkesindeki ihlalleri ve kÃ¶tÃ¼ uygulamalarÄ± gÃ¶rmezden geldiÄŸi savunulurken, "ABD'nin iki yÃ¼zlÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ±" deÄŸerlendirmesine yer verildi.

ABDâ€™de meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±larda, geÃ§en yÄ±l 15 bin 39 insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 30 binden fazla insanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, bunun yanÄ± sÄ±ra bu Ã¼lkede en az 45 milyon insanÄ±n yoksulluk iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.