YGS gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±k tutulacak nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM), 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) katÄ±lacak adaylardan kurallara uygun nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± olmayanlar iÃ§in 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k tutulacak il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin listesini yayÄ±mladÄ±.
Ã–SYM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 12 Mart 2017'deki YGS'ye katÄ±lacak adaylardan, nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± veya nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±nda T.C. kimlik numarasÄ±, fotoÄŸraf, soÄŸuk damga bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÄ±nava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar iÃ§in Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce belirlenen il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri, sÄ±nav gÃ¼nÃ¼ 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k tutulacak.
KayÄ±p veya deÄŸiÅŸtirme nedeniyle T.C. kimlik kartÄ± almak iÃ§in nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸvuran adaylar, nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli ile Ã–SYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan 2017-Ã–SYS baÅŸvuru bilgilerine T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek.
ADAYLARA UYARILAR
Ã–SYM aÃ§Ä±klamasÄ±nda adaylara ÅŸu uyarÄ±larda bulunuldu:
"T.C. kimlik kartÄ± talep eden aday ile MERNÄ°S veri tabanÄ±ndaki kiÅŸi kaydÄ± ve Ã–SYS Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi'nde baÅŸvuru bilgileri bulunan adayÄ±n kimlik bilgilerinin ve fotoÄŸrafÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sonucunda bilgilerin birebir tutmasÄ±, fotoÄŸrafÄ±n aynÄ± kiÅŸiye ait olduÄŸunun tespiti ve mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k personeli tarafÄ±ndan sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi halinde, adaya GeÃ§ici Kimlik Belgesi ve Kimlik KartÄ± Talep Belgesi dÃ¼zenlenecektir. AdayÄ±n, Ã–SYS Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi'nde yer alan baÅŸvuru bilgilerinin bir dÃ¶kÃ¼mÃ¼ de NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Talep Belgesi'ne eklenerek, ilgilinin dosyasÄ±nda saklanacaktÄ±r. Bu amaÃ§la nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne giden adayÄ±n yanÄ±nda, 2017-YGS SÄ±nava GiriÅŸ Belgesi ile 2 biyometrik fotoÄŸrafÄ±nÄ±n olmasÄ±, iÅŸlemlerin daha kolay ve hÄ±zlÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."
Ã–SYM, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na katÄ±lacak adaylardan kurallara uygun nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± olmayanlarÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± iÃ§in 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k tutulacak il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin listesini yayÄ±mladÄ±
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