DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, ABD hÃ¼kÃ¼metinin uygulamaya koymak istediÄŸi sÄ±nÄ±r vergisi dÃ¼zenlemelerinin iki Ã¼lke ekonomisine de zarar vereceÄŸini sÃ¶yledi.
ABD'nin Teksas eyaletinde dÃ¼zenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji KonferansÄ±nda konuÅŸan Trudeau, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik baÄŸlarÄ±, ticaret iliÅŸkilerini ve ortak enerji projelerini deÄŸerlendirdi.
Trudeau, ABD hÃ¼kÃ¼metinin serbest ticareti kaldÄ±rarak, iki Ã¼lke arasÄ±nda transit mallara vergi koyma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin, "GÃ¼mrÃ¼k vergisi gibi sÄ±nÄ±ra getirilecek her tÃ¼rlÃ¼ engel bizi endiÅŸelendiriyor. Sadece Kanada ekonomisine deÄŸil, Amerikan ekonomisine de zarar vereceksiniz." dedi.
Kanada ve ABD'nin ekonomilerinin gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlarla birbirine kenetlenmiÅŸ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Trudeau, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Biz serbest ve adil ticarete inanÄ±yoruz. Kanada ve ABD olarak birbirimizin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlamamalÄ±yÄ±z. ABD mallarÄ±nÄ± en Ã§ok satÄ±n alan Ã¼lke Kanada. AyrÄ±ca, ABD'deki eyaletlerin Ã¼Ã§te ikisinin en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼ÅŸterisi biziz ve 48 eyalette de en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§ mÃ¼ÅŸteriden biriyiz. Sadece geÃ§en yÄ±l Kanada ile Teksas eyaleti arasÄ±ndaki ticaret hacmi 35,1 milyar dolardÄ±. GeÃ§en yÄ±l, Teksas'Ä±n Kanada'ya ihracatÄ± yaklaÅŸÄ±k 20 milyar dolar, Teksas'Ä±n Kanada'dan ithalatÄ± da 15 milyar dolardÄ±. Bu, Teksas'ta 460 bin kiÅŸilik istihdam anlamÄ±na geliyor."
"ABD'NÄ°N PETROL Ä°THALATININ YÃœZDE 40'I KANADA'DAN"
Â Trudeau, Kanada ile ABD arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomik baÄŸlar dÄ±ÅŸÄ±nda, iki Ã¼lkenin stratejik enerji iliÅŸkileri olduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrol tÃ¼keticisi ABD'nin ham petrol ithalatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n Kanada'dan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Trudeau, Kanada'nÄ±n dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ petrol rezervlerine sahip Ã¼lke olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Trudeau, Kanada'nÄ±n ABD'ye en Ã§ok elektrik ve uranyum tedarik eden Ã¼lke olduÄŸu da belirtti.
Kanada ile ABD arasÄ±nda devam eden Ã¼Ã§ petrol boru hattÄ± projesi bulunduÄŸunu anÄ±msatan Trudeau, bu projeler sayesinde Kuzey Amerika'nÄ±n enerji arz gÃ¼venliÄŸinin uzun yÄ±llar gÃ¼Ã§lÃ¼ kalacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ± ve ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"ABD ekonomisi iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey, enerji kaynaklarÄ±na gÃ¼venilir ve saÄŸlam biÃ§imde eriÅŸim kadar Ã¶nemli olamaz. Bu kaynak da Kanada. 173 milyar varillik petrol rezervlerimizi yerin altÄ±nda bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Kanada'nÄ±n petrol rezervlerinin kÃ¼resel piyasalara ulaÅŸmasÄ±nÄ± umuyoruz."
Â Ekonomik bÃ¼yÃ¼me iÃ§in enerji Ã¼retiminin Ã¶nemine vurgu yapan Trudeau, bunun sonucunda Ã§evreye zarar verilmemesi gerektiÄŸini ve ekonomik bÃ¼yÃ¼meyle Ã§evresel duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n birlikte baÅŸarÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.
Trudeau, 21'inci yÃ¼zyÄ±lda insanlarÄ±n hem gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekonomi hem de saÄŸlÄ±klÄ± bir Ã§evreyi aynÄ± anda talep ettiÄŸini bildirerek, geleneksel enerji kaynaklarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, teknoloji ve inovasyon sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±na yÃ¶nelmenin doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
KanadalÄ± ÅŸirketlerin biyoyakÄ±t, karbon, elektrikli araÃ§lar iÃ§in batarya ve petrol Ã¼retimi alanlarÄ±nda Ã§evreye daha duyarlÄ± teknolojiler geliÅŸtirdiÄŸini belirten Trudeau, "Ã‡evresel liderlikle ekonomik geliÅŸim birbirinden ayrÄ±lamaz. Ä°kisi beraber hareket etmek zorunda." diye konuÅŸtu.
Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, "GÃ¼mrÃ¼k vergisi gibi sÄ±nÄ±ra getirilecek her tÃ¼rlÃ¼ engel bizi endiÅŸelendiriyor. Sadece Kanada ekonomisine deÄŸil, Amerikan ekonomisine de zarar vereceksiniz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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