GÄ±da BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda FETÃ– operasyonu: 102 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi. ÅžÃ¼phelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, "Suriyeli Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik sÃ¼recin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in YÃ–K bÃ¼nyesinde bir koordinasyon birimi oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± verildi" dedi
MHP Disiplin Kurulu, Sinan OÄŸan, Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Nuri Okutan ve Ä°smail Ok'un oy birliÄŸiyle ihracÄ±na karar verdi.
SÄ±nav gÃ¼nÃ¼ iÃ§in sefer sayÄ±sÄ±nÄ± 886'ya Ã§Ä±karan Ä°ETT, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenler ve sÄ±nav giriÅŸ belgelerini ibraz eden Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼cret almayacak
Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼.BeylikdÃ¼zÃ¼'nde dÃ¼ÅŸen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiÄŸe kapandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi.
Ã–SYM, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na katÄ±lacak adaylardan kurallara uygun nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± olmayanlarÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± iÃ§in 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k tutulacak il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin listesini yayÄ±mladÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, 16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 3 hedef imha edildi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibiyle 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, avantaj yakaladÄ±.
Karadeniz kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin bahar Ã¼slenmesini Ã¶nlemek amacÄ±yla, Ordu'nun 2 bin rakÄ±mlÄ± yaylalarÄ±nda Ã¶zel harekat polislerinden oluÅŸan "Ejder Timi"nin operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±, tahliye talebinde bulunmadÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Ãœmitle bekledikleri kaos iÃ§in el ovuÅŸturan, kavga Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in el sallayan, karanlÄ±ÄŸa alkÄ±ÅŸ tutan odaklar, 16 Nisan'da tamamen kaybedecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ãœmraniye'de Ã§evik kuvvet otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'ya yapacaÄŸÄ± seyahate iliÅŸkin, "Engellemeler bizi durduramaz. VatandaÅŸlarla yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde buluÅŸmamÄ±zÄ± kimse engelleyemez. Bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä±, Wilders gibi faÅŸistlere de pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z." dedi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan Okan Mertkaya 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men ise 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan'a cevap verdi