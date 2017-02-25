11:33, 10 Mart 2017 Cuma

GÄ±da BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda FETÃ– operasyonu: 102 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi. ÅžÃ¼phelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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