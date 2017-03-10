11:36, 10 Mart 2017 Cuma

Ä°stanbul'da helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 5 Ã¶lÃ¼ | FOTO





Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼.BeylikdÃ¼zÃ¼'nde dÃ¼ÅŸen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiÄŸe kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki TÃœYAP otoparkÄ± yanÄ±na bir yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopterinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â Helikopterin kuleye Ã§arparak dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayda beÅŸ kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Helikopterin EczacÄ±baÅŸÄ±'na ait olduÄŸu ve helikopterin iÃ§inde bir TÃ¼rk 4 yabancÄ± ve 2 pilot Â olduÄŸu belirtildi. Â BeylikdÃ¼zÃ¼'nde dÃ¼ÅŸen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiÄŸe kapandÄ±. Â Helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼Â bÃ¶lgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. KazanÄ±n ardÄ±ndanÂ Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Â Â Â

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