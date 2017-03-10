12:01, 10 Mart 2017 Cuma

MÄ±sÄ±r'da ekonomi baÅŸ aÅŸaÄŸÄ± gidiyor





Åžubat ayÄ±nda enflasyon son 30 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±karken Ã¼lke para birimi cÃ¼neyh de deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da enflasyonun son 30 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MÄ±sÄ±r Kamu Ä°statistik AjansÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, enflasyon ÅŸubat ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,7 artarak 31,7'ye Ã§Ä±ktÄ±. Bunun, MÄ±sÄ±r'da son 30 yÄ±lda gÃ¶rÃ¼len en yÃ¼ksek enflasyon seviyesi olduÄŸu ifade ediliyor. Ãœlke para birimi cÃ¼neyh de mart ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda tekrar deÄŸer kaybetmeye baÅŸladÄ±.Â Serbest piyasada ABD dolarÄ± 18,15 cÃ¼neyhe kadar yÃ¼kseldi.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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