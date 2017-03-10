Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari'nin (74), Ä°ngiltere'de tedavisinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Buhari'nin Medya ve Halkla Ä°liÅŸkiler DanÄ±ÅŸmanÄ± Femi Adesina, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bir sÃ¼redir Londra'da tedavi gÃ¶ren Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n, Nijerya'ya geldiÄŸini belirtti.
Adesina, Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin bilgi vermedi.
Fulani kÃ¶kenli Buhari, askeri darbenin ardÄ±ndan, 31 AralÄ±k 1983-27 AÄŸustos 1985 tarihlerinde devlet baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Nijerya ordusundan tÃ¼mgeneral rÃ¼tbesinde emekli olan ve 2015'teki genel seÃ§imleri kazanarak, tekrar devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Buhari, 19 Ocak'tan bu yana Londra'daydÄ±.
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RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 19 Ocak'tan bu yana Londra'da olan Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼
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