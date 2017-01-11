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13:41, 10 Mart 2017 Cuma
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12:14, 10 Mart 2017 Cuma

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Ä°ETT, YGS'de Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencileri Ã¼cretsiz taÅŸÄ±yacak
Ä°ETT, YGS'de Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencileri Ã¼cretsiz taÅŸÄ±yacak

SÄ±nav gÃ¼nÃ¼ iÃ§in sefer sayÄ±sÄ±nÄ± 886'ya Ã§Ä±karan Ä°ETT, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenler ve sÄ±nav giriÅŸ belgelerini ibraz eden Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼cret almayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ETT, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GiriÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) iÃ§in sefer sayÄ±sÄ±nÄ± 886'ya Ã§Ä±karÄ±rken, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenleri ve sÄ±nav giriÅŸ belgelerini ibraz eden Ã¶ÄŸrencileri Ã¼cretsiz taÅŸÄ±yacak.

Ä°ETT'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Meclisi'nin kararÄ±yla YGS iÃ§in 118 hatta 146 ilave araÃ§ da hizmet verecek.

Ä°ETT otobÃ¼sleri, metrobÃ¼s araÃ§larÄ±, tÃ¼nel, nostaljik tramvay, Åžehir HatlarÄ± vapurlarÄ±, tramvay, hafif tramvay, metro ve fÃ¼nikÃ¼ler araÃ§larÄ±nda, sÄ±nav gÃ¼nÃ¼ saat 11.00'e kadar sÃ¶z konusu belgelerini ibraz eden Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼cret alÄ±nmayacak.



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