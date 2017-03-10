12:16, 10 Mart 2017 Cuma

MHP'den 4 isme ihraÃ§ kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Merkez Disiplin Kurulu, BalÄ±kesir Milletvekili Ä°smail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti Ã¼yesi Sinan OÄŸan'Ä±n partiden ihraÃ§ edilmesine karar verdi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu BaÅŸkanÄ± Halil Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 11, 79 ve 81'inci maddeleri uyarÄ±nca tedbirli olarak kesin Ã§Ä±karma cezasÄ± istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Ok, HalaÃ§oÄŸlu, Okutan ile OÄŸan hakkÄ±nda dÃ¼zenlenen disiplin soruÅŸturmasÄ± dosyasÄ±nÄ±n mÃ¼zakere edildiÄŸini bildirdi.

Ã–ztÃ¼rk, mÃ¼zakereler sonucunda bugÃ¼n yapÄ±lan gizli oylamayla Ok, HalaÃ§oÄŸlu, Okutan ve OÄŸan'Ä±n tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 78/4-(e) ve (h) maddeleri uyarÄ±nca parti Ã¼yeliÄŸinden "kesin Ã§Ä±karma" cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

MHP'nin parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 78. maddesi "Disiplin CezalarÄ±nÄ± Gerektiren Haller"i kapsÄ±yor. TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 78. maddesinin 4. fÄ±krasÄ± ise "Kesin Ã‡Ä±karma CezasÄ±nÄ± Gerektiren Haller"i sÄ±ralÄ±yor. Buna gÃ¶re 4-e ve 4-h bentleri ÅŸÃ¶yle:

"4-e. Partinin birlik ve beraberliÄŸini ciddi ÅŸekilde bozacak ve Genel BaÅŸkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarÅŸide bulunan gÃ¶revlilere ve parti organlarÄ±na karÅŸÄ± aÄŸÄ±r disiplinsizlik teÅŸkil edecek veya manevi ÅŸahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini Ã¶nemli surette aksatacak, partinin geliÅŸmesine mani olacak davranÄ±ÅŸlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya baÅŸkalarÄ±nÄ± bÃ¶yle davranÄ±ÅŸ ve faaliyetlere ikna ve teÅŸvik etmek.

4-h. Ãœyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak suretiyle kasten Partiye zarar vermek."