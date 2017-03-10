12:38, 10 Mart 2017 Cuma

Suriyeli Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in YÃ–K'te yeni birim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§, TÃ¼rkiye'deki Suriyeli Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik sÃ¼recin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in YÃ–K bÃ¼nyesinde koordinasyon birimi oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± verildiÄŸini bildirdi.

SaraÃ§, Mustafa Kemal Ãœniversitesinde YÃ–K tarafÄ±ndan ilk kez dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Sisteminde Suriyeli Ã–ÄŸrenciler" konulu uluslararasÄ± konferansÄ±n sonuÃ§ bildirgesine iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

TÃ¼rkiye'de okuyan Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n itibarÄ±yla 15 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden SaraÃ§, bu anlamda konferansÄ±n dÃ¼zenlenmesi ve burada tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±n Ã¶neminin daha da fazla ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu etkinliÄŸin, Orta DoÄŸu coÄŸrafyasÄ±nda da Suriyeli Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik ÅŸimdiye kadar gerÃ§ekleÅŸtirilen en kapsamlÄ± uluslararasÄ± konferans olduÄŸuna dikkati Ã§eken SaraÃ§, konferansa Milli EÄŸitim, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Ä°Ã§iÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±, YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile AFAD'dan Ã¼st dÃ¼zey temsilcilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SaraÃ§, konferansta, TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±ndan da AB TÃ¼rkiye Delegasyonu, AB destekli SPARK YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Fon KuruluÅŸu, Ä°ngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu Suriyeli Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim konsorsiyumu HOPES, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± Ã§erÃ§evesinde burs veren Katar merkezli El Fakhoora VakfÄ± gibi uluslararasÄ± kurum ile kuruluÅŸlarÄ±n Ã¼st dÃ¼zey temsilcilerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Konferansa ayrÄ±ca Suriyeli Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 100'Ã¼n Ã¼zerinde olan 50 Ã¼niversitenin rektÃ¶rÃ¼nÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden SaraÃ§, etkinlikte Suriyeli Ã¶ÄŸrenci ve Ã§alÄ±ÅŸan akademisyenlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n de hazÄ±r bulunduÄŸunu belirtti.

KonferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ± sonrasÄ±nda, yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki paydaÅŸ kurumlarÄ±n Ã¼st dÃ¼zey temsilcilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± "GÃ¼Ã§lÃ¼kler, Ä°yi Uygulama Ã–rnekleri ve GeleceÄŸe BakÄ±ÅŸ" baÅŸlÄ±klÄ± oturum yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SaraÃ§, ayrÄ±ca iki eÅŸ zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸtay gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini dile getirdi. SaraÃ§, Ã§alÄ±ÅŸtaylarda, TÃ¼rk yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sisteminde mevcut ve yakÄ±n gelecekte buna dahil olacak Ã¶ÄŸrencilerin, sisteme entegrasyonu ve uyum sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mlerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

SaraÃ§, konferansta gÃ¼ndeme getirilen sorunlar arasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±klarÄ± ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:

"Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin topluma uyum ve yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerindeki uyum sorunlarÄ± ile gerekli destek mekanizmalarÄ±na ihtiyaÃ§. Akademik yeterlilik ve vasÄ±flarÄ±n tanÄ±nmasÄ±nda yaÅŸanan gÃ¼Ã§lÃ¼kler. Topluma ve eÄŸitime intibakta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± dil sorunlarÄ±. Suriyeli kÄ±z ve erkek Ã¶ÄŸrencilerin daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndaki kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin aleyhindeki dengesizlik. TÃ¼rk yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sistemi hakkÄ±ndaki bilgi eksiklikleri. Ãœniversitelerde okuyan Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin finansmanÄ±nda yaÅŸanan gÃ¼Ã§lÃ¼kler."

- Daha fazla Ã¶ÄŸrenciye Ã¼niversite imkanÄ±

SaraÃ§, bu sorunlara yÃ¶nelik Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± arasÄ±nda ise "TÃ¼rkiye'de ortaÃ¶ÄŸretimdeki Ã¶ÄŸrenci sayÄ±larÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak yakÄ±n gelecekte yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime katÄ±lacak potansiyel Ã¶ÄŸrenci sayÄ±larÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Ã¶rgÃ¼n Ã¶ÄŸrenim yanÄ±nda aÃ§Ä±k ve uzaktan Ã¶ÄŸrenim yÃ¶ntemiyle daha fazla Ã¶ÄŸrenciye yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim imkanÄ± saÄŸlanabilmesinin" yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yekta SaraÃ§, diÄŸer Ã¶nerileri ise ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:

"Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¶rece daha az tercih ettikleri meslek yÃ¼ksekokullarÄ±ndaki eÄŸitime de yÃ¶nlendirilmesi. Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin sadece belli ÅŸehirlerimizde odaklanmasÄ± yerine, Ã¼lkemizin farklÄ± illerinde de eÄŸitim almalarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±. Ã–ÄŸrencilerin TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmeleri sÃ¼recinin Ã¶nemsenmesi, bu ÅŸekilde toplumsal uyum sÃ¼recinin de desteklenmesi. KadÄ±nlarÄ±n toplumsal uyum sÃ¼reÃ§lerindeki rolleri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime dahil edilmeleri Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±ndan gerekli yÃ¶nlendirmelerin yapÄ±lmasÄ± ve gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ±. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim odaklÄ± yapÄ±lan faaliyetlerin ve Ã¼lkemizin bu alandaki fedakarlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶zellikle uluslararasÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n artÄ±rÄ±lmasÄ±na ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n konuya iliÅŸkin sembolik katkÄ±larÄ±nÄ±n gerÃ§ekÃ§i bir ÅŸekilde artÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmasÄ±. Bu kapsamda yapÄ±lan ve yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n koordinasyonunun YÃ–K tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi."

- YÃ–K'te yeni birim

SaraÃ§, TÃ¼rk yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sistemindeki Suriyeli Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik sÃ¼recin yurt iÃ§i ile yurt dÄ±ÅŸÄ± kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in YÃ–K bÃ¼nyesinde bir koordinasyon birimi oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± verildiÄŸini bildirdi.

Suriyeli Ã¶ÄŸrencilere odaklÄ± uluslararasÄ± konferans dÃ¼zenlenmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapan SaraÃ§, TÃ¼rkiye'de 100 bini aÅŸkÄ±n uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

SaraÃ§, konferansÄ±n sadece Suriyeli Ã¶ÄŸrencilere odaklÄ± olmasÄ±na iliÅŸkin de "Birincisi Ã¼lkemizde 3,5 milyonu aÅŸkÄ±n Suriyeli var. Ä°kincisi, Suriyelilerin yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime eriÅŸim yaÅŸÄ± itibarÄ±yla bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 5'i ancak Ã¼niversitelerde yer alÄ±yor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ de yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim sorunu aslÄ±nda insanlÄ±k dramÄ±nÄ±n bir sonucu olarak gÃ¼ndemimize girdi." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

TÃ¼m uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrencilerin kendileri iÃ§in Ã§ok deÄŸerli olduÄŸunu, her birinin sorununa eÅŸit dÃ¼zeyde ele alÄ±nmasÄ± gereken konular olarak baktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan SaraÃ§, ancak Suriyeli Ã¶ÄŸrencilere iliÅŸkin sorunlarÄ±n, "Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ aciliyet gerektiren, Ã§ok ciddi, bÃ¼yÃ¼k ve diÄŸerlerinden Ã§ok farklÄ± nitelik arz ettiÄŸini" kaydetti.