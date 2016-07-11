12:59, 10 Mart 2017 Cuma

AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± haklarÄ±nÄ± korumak isteyen Ä°ngilizlere destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosunun (AP) Brexit mÃ¼zakerecisi Guy Verhofstadt, Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeliÄŸi sayesinde sahip olduklarÄ± haklarÄ± Brexit'in ardÄ±ndan korumak isteyenlere yÃ¶nelik bir dÃ¼zenlemeye ihtiyaÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Verhofstadt, BBC Radyo 4'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hem Ä°ngiltere hem de AB halkÄ± iÃ§in Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma (Brexit) kararÄ±nÄ±n bir "trajedi" olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa medeniyeti" ile baÄŸlarÄ±nÄ± koparmak istemeyen Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±ndan binlerce e-posta ve mektup aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Verhofstadt, Brexit'in ardÄ±ndan da AB Ã¼yeliÄŸinin getirdiÄŸi haklarÄ± korumak isteyen Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in liderleri ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BugÃ¼n Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na da sahip olduÄŸunu ifade eden Verhofstadt, "Bu, Avrupa seÃ§imlerine katÄ±lma ve AB iÃ§erisinde sorun yaÅŸamadan seyahat etme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olma anlamÄ±na geliyor. (Bu haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in) Bireysel olarak talepte bulunanlara yÃ¶nelik bir dÃ¼zenlemeye ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.

Verhofstadt, Brexit mÃ¼zakerelerinde Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti ile Avrupa Komisyonu arasÄ±nda saÄŸlanacak anlaÅŸmanÄ±n AP'de veto edilebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda da bulundu.

"AB VATANDAÅžLIÄžI SATILSIN"

Verhofstadt, kasÄ±m ayÄ±nda AP Liberal Demokratlar Grubu Ã¼yesi Charles Goerens'Ä±n dile getirdiÄŸi "Brexit sonrasÄ± Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±na AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± satÄ±lsÄ±n" Ã¶nerisinin en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi olmuÅŸtu.

AP'de Brexit'le ilgili mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in eylÃ¼l ayÄ±nda gÃ¶revlendirilen Verhofstadt, bu Ã¶neriyi prensipte kabul ettiÄŸini ifade ederek, "AB'de kalmak isteyen Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 48'inin haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele vereceÄŸini" sÃ¶ylemiÅŸti.

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, mart ayÄ± bitmeden Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymayÄ± hedefliyor. 50. maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan resmi olarak baÅŸlayacak mÃ¼zakere sÃ¼reciyle Ä°ngiltere 2 yÄ±l iÃ§inde AB'den ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.

Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.