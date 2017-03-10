Kolombiya'da barÄ±ÅŸa raÄŸmen ÅŸiddet sÃ¼rÃ¼yor

Kolombiya'da hÃ¼kÃ¼met ileÂ Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leriÂ (FARC) arasÄ±ndaÂ barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±Â imzalanmasÄ±na raÄŸmen halkÄ±n, hala ÅŸiddet maÄŸduru olduÄŸu bildirildi.
BBC'nin haberine gÃ¶re,Â UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ KomitesiÂ (ICRC), kasÄ±mda FARC ile hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±na karÅŸÄ±n tecavÃ¼z, cinayet ve iÅŸkencenin devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
HÃ¼kÃ¼metten Ã¼lkedeki ÅŸiddet olaylarÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlem almasÄ±nÄ± talep eden ICRC, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iÅŸlediÄŸini ancak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n dolaylÄ± veya doÄŸrudan sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¼lkenin on yÄ±llara ihtiyacÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Latin Amerika Ã¼lkesinde geÃ§en yÄ±l barÄ±ÅŸ sÃ¼reci nedeniyle ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ICRC, hÃ¼kÃ¼mete FARC'Ä±n Ã§ocuk askerlerinin salÄ±verilmesi, mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesi ve ÅŸehir zorbalÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n alÄ±nmasÄ± iÃ§in daha fazla Ã§aba sarf etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
ICRC, Ã¼Ã§ isyancÄ± grubun hala faaliyette olduÄŸunu belirtti.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarda sevdiklerini kaybedenlerin trajedisi, patlamamÄ±ÅŸ mÃ¼himmatÄ±n neden olduÄŸu korku, kent ortamÄ±ndaki silahlÄ± ÅŸiddet, tehditler, silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde hareket kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi konularda daha Ã§ok yol alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Harnisch, yaklaÅŸÄ±k 86 bin kiÅŸinin Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle kayÄ±p olduÄŸunu ifade etti.
Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ile FARC arasÄ±nda 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±, halk oylamasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 13 milyon KolombiyalÄ±nÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gittiÄŸi referandumda yÃ¼zde 50,24 "hayÄ±r" sonucu Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'da yeniden masaya oturan taraflarÄ±n uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan, 12 KasÄ±m 2016'da vardÄ±ÄŸÄ± yeni barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±, 24 KasÄ±m 2016'daÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel SantosÂ ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ,Â 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.
ICRC, hÃ¼kÃ¼met ile FARC'Ä±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na varmasÄ±na karÅŸÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in yÄ±llar gerektiÄŸine iÅŸaret etti
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