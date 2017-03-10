14:18, 10 Mart 2017 Cuma

EczacÄ±baÅŸÄ±'ndan dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EczacÄ±baÅŸÄ± Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent EczacÄ±baÅŸÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Helikopterde toplam 7 kiÅŸinin olduÄŸunu ifade eden EczacÄ±baÅŸÄ±, "AyrÄ±ntÄ±lar hakkÄ±nda hiÃ§bir bilgimiz yok. 1 yÃ¶neticimiz, 4 Rus konuÄŸumuz ve 2 pilotumuz vardÄ±. AtatÃ¼rk Havaliman'Ä±ndan havalandÄ±. SanÄ±rÄ±m BozÃ¼yÃ¼k'teki tesislerimize gidiyordu. Tam donanÄ±mlÄ± bir helikopterdi. BÃ¼tÃ¼n bakÄ±mlarÄ± tamamdÄ±. KazanÄ±n nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok" dedi.



49 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Salim Ã–zen, EczacÄ±baÅŸÄ± Holding'e baÄŸlÄ± Vitra Rusya Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼'ydÃ¼.

Marmara Ãœniversitesi iÅŸletme mezunu olan Ã–zen, 1996 yÄ±lÄ±ndan beri EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Ã–zen 2007'den bu yana Rusya'da yÃ¶neticilik yapÄ±yordu.

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'nun Rusya'daki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n toplamÄ± 60 milyon euroyu buluyor.