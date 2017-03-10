GÃ¼ncelleme: 15:30, 10 Mart 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Kremlin SarayÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸmede hazÄ±r bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÃ¶zlerine "DeÄŸerli dostuma Ã§ok Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã–zellikle ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±nda bir ara verme sÃ¼reci yaÅŸadÄ±k. Fakat geÃ§en yÄ±l malum DÃ¼nya Enerji Kongresi'nde bir araya geldik. O, bu sÃ¼reci tetiklemesi bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã§ok hayÄ±rlÄ± bir kongreydi." diyerek baÅŸladÄ±.

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda enerji noktasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin Ã§ok farklÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, gerek petrol gerek doÄŸalgazda Rusya ile bu sÃ¼recin aratarak devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, Ã¶zellikle TÃ¼rk AkÄ±mÄ±, Akkuyu NÃ¼kleer Enerji Santrali'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zla normalleÅŸme sÃ¼reci iÃ§erisinde devam ettiÄŸini vurgulayarak, sÃ¶yle devam etti:

"Ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayine yÃ¶nelik birÃ§ok alanda atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar, bugÃ¼nkÃ¼ ÃœDÄ°K toplantÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶yle zannediyorum ki ana baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± teÅŸkil edecektir. BÃ¶lge sorunlarÄ±nÄ± da etraflÄ±ca ele alacaÄŸÄ±mÄ±z bu ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±, Ã¼lkelerimizin bu sÃ¼reÃ§teki etkinliÄŸini daha da artÄ±racaktÄ±r."