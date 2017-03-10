Hakkari'de patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 10 tÃ¼p bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hakkari'de Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Bu kapsamda merkeze baÄŸlÄ± Eski KÄ±rÄ±kdaÄŸ kÃ¶yÃ¼nde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen virane evde Ã§eÅŸitli malzemeler bulunduÄŸuna dair istihbarat Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Virane evde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 8 bÃ¼yÃ¼k ve 2 kÃ¼Ã§Ã¼k tÃ¼p, 6 uyku tulumu ve Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irilmiÅŸtir. Patlamaya hazÄ±r malzemeler yerinde usulÃ¼ne uygun imha edilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen operasyonda, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesi Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyerek toplumsal infial uyandÄ±rmayÄ± hedefledikleri iddia edilen 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, "SarÄ±yer'e sahilden inÅŸallah bir metro getireceÄŸiz. Yani OrtakÃ¶y'den baÅŸlayacak ve SarÄ±yer'e kadar sahil boyunca metro getireceÄŸiz" dedi
Hakkari'de metruk evde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 10 tÃ¼p ile yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.
EczacÄ±baÅŸÄ± Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent EczacÄ±baÅŸÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili " Tam donanÄ±mlÄ± bir helikopterdi. BÃ¼tÃ¼n bakÄ±mlarÄ± tamamdÄ±. KazanÄ±n nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok" dedi.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, "Suriyeli Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik sÃ¼recin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in YÃ–K bÃ¼nyesinde bir koordinasyon birimi oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± verildi" dedi
MHP Disiplin Kurulu, Sinan OÄŸan, Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Nuri Okutan ve Ä°smail Ok'un oy birliÄŸiyle ihracÄ±na karar verdi.
SÄ±nav gÃ¼nÃ¼ iÃ§in sefer sayÄ±sÄ±nÄ± 886'ya Ã§Ä±karan Ä°ETT, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenler ve sÄ±nav giriÅŸ belgelerini ibraz eden Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼cret almayacak
Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼.BeylikdÃ¼zÃ¼'nde dÃ¼ÅŸen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiÄŸe kapandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi.
Ã–SYM, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na katÄ±lacak adaylardan kurallara uygun nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± olmayanlarÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± iÃ§in 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k tutulacak il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin listesini yayÄ±mladÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, 16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 3 hedef imha edildi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibiyle 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, avantaj yakaladÄ±.
Karadeniz kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin bahar Ã¼slenmesini Ã¶nlemek amacÄ±yla, Ordu'nun 2 bin rakÄ±mlÄ± yaylalarÄ±nda Ã¶zel harekat polislerinden oluÅŸan "Ejder Timi"nin operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±, tahliye talebinde bulunmadÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Ãœmitle bekledikleri kaos iÃ§in el ovuÅŸturan, kavga Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in el sallayan, karanlÄ±ÄŸa alkÄ±ÅŸ tutan odaklar, 16 Nisan'da tamamen kaybedecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.