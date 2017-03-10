14:44, 10 Mart 2017 Cuma

Hakkari'de patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 10 tÃ¼p bulundu





Hakkari'de metruk evde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 10 tÃ¼p ile yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'de Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Bu kapsamda merkeze baÄŸlÄ± Eski KÄ±rÄ±kdaÄŸ kÃ¶yÃ¼nde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen virane evde Ã§eÅŸitli malzemeler bulunduÄŸuna dair istihbarat Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "Virane evde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 8 bÃ¼yÃ¼k ve 2 kÃ¼Ã§Ã¼k tÃ¼p, 6 uyku tulumu ve Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irilmiÅŸtir. Patlamaya hazÄ±r malzemeler yerinde usulÃ¼ne uygun imha edilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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