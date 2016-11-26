Ä°stanbul'a yeni metro hattÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â Kadir TopbaÅŸ, SarÄ±yer'e sahilden metro getireceklerini belirterek, "YaniÂ OrtakÃ¶y'denÂ baÅŸlayacak veÂ SarÄ±yer'e kadarÂ sahil boyuncaÂ metroÂ getireceÄŸiz. Bu, hayal dahi edilemeyecek bir geliÅŸmedir." dedi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AK Parti SarÄ±yer Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen toplantÄ±nda konuÅŸan TopbaÅŸ, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
TopbaÅŸ, "AK Parti ve MHP'nin desteÄŸiyle inanÄ±yorum ki halka bunu iyi anlatabilirsek, kararÄ±nÄ±zÄ± 'evet' olarak verirseniz, vermeniz de yetmez Ã§evrenizi de ikna ederseniz TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸini birlikte hazÄ±rlamÄ±ÅŸ oluruz. Bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±, bir milat konuÅŸuyoruz." diye konuÅŸtu.
Ä°stanbul'da 100 kilometreyi aÅŸanÂ tÃ¼nel yolÂ programladÄ±klarÄ±nÄ± belirten TopbaÅŸ, bunlardan birinin de SarÄ±yer'den BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'ye kadar 140 kilometre ardÄ±ÅŸÄ±k tÃ¼nel sistemi planlamasÄ± olduÄŸunu bildirdi. TopbaÅŸ, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:
"SarÄ±yer'den BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'ye gitmek isteyen o tÃ¼nelleri kullandÄ±ÄŸÄ± zaman Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'ye veya aradaki ilÃ§elere gidebilecek. AynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ± yakada Harem'den KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶y'e ve Anadolu HisarÄ±'na kadar 18 kilometrelik tÃ¼nel programladÄ±k. Yani yerin altÄ±ndan Ã¼stÃ¼nden her noktada nerede sorun varsa Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."
Kadir TopbaÅŸ, SarÄ±yer'e sahilden metro getireceklerini belirterek, "SarÄ±yer'e sahilden inÅŸallah bir metro getireceÄŸiz. Yani OrtakÃ¶y'den baÅŸlayacak ve SarÄ±yer'e kadar sahil boyunca metro getireceÄŸiz. Bu, hayal dahi edilemeyecek bir geliÅŸmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve HacÄ± Osman'a kadar gelen bir metro var. O metronun devamÄ±nÄ± da Ã‡ayÄ±rbaÅŸÄ±'na indirebilir miyiz onun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Alttan da gelecek olan metro ile birleÅŸecek. BÃ¶ylece eriÅŸim Ã§ok daha kolay hale gelecek." bilgisini verdi.
Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen operasyonda, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesi Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyerek toplumsal infial uyandÄ±rmayÄ± hedefledikleri iddia edilen 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, "SarÄ±yer'e sahilden inÅŸallah bir metro getireceÄŸiz. Yani OrtakÃ¶y'den baÅŸlayacak ve SarÄ±yer'e kadar sahil boyunca metro getireceÄŸiz" dedi
Hakkari'de metruk evde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 10 tÃ¼p ile yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.
EczacÄ±baÅŸÄ± Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent EczacÄ±baÅŸÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili " Tam donanÄ±mlÄ± bir helikopterdi. BÃ¼tÃ¼n bakÄ±mlarÄ± tamamdÄ±. KazanÄ±n nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok" dedi.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, "Suriyeli Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik sÃ¼recin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in YÃ–K bÃ¼nyesinde bir koordinasyon birimi oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± verildi" dedi
MHP Disiplin Kurulu, Sinan OÄŸan, Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Nuri Okutan ve Ä°smail Ok'un oy birliÄŸiyle ihracÄ±na karar verdi.
SÄ±nav gÃ¼nÃ¼ iÃ§in sefer sayÄ±sÄ±nÄ± 886'ya Ã§Ä±karan Ä°ETT, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenler ve sÄ±nav giriÅŸ belgelerini ibraz eden Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼cret almayacak
Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼.BeylikdÃ¼zÃ¼'nde dÃ¼ÅŸen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiÄŸe kapandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi.
Ã–SYM, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na katÄ±lacak adaylardan kurallara uygun nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± olmayanlarÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± iÃ§in 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k tutulacak il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin listesini yayÄ±mladÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, 16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 3 hedef imha edildi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibiyle 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, avantaj yakaladÄ±.
Karadeniz kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin bahar Ã¼slenmesini Ã¶nlemek amacÄ±yla, Ordu'nun 2 bin rakÄ±mlÄ± yaylalarÄ±nda Ã¶zel harekat polislerinden oluÅŸan "Ejder Timi"nin operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±, tahliye talebinde bulunmadÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Ãœmitle bekledikleri kaos iÃ§in el ovuÅŸturan, kavga Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in el sallayan, karanlÄ±ÄŸa alkÄ±ÅŸ tutan odaklar, 16 Nisan'da tamamen kaybedecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.