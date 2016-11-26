14:53, 10 Mart 2017 Cuma

Ä°stanbul'a yeni metro hattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â Kadir TopbaÅŸ, SarÄ±yer'e sahilden metro getireceklerini belirterek, "YaniÂ OrtakÃ¶y'denÂ baÅŸlayacak veÂ SarÄ±yer'e kadarÂ sahil boyuncaÂ metroÂ getireceÄŸiz. Bu, hayal dahi edilemeyecek bir geliÅŸmedir." dedi.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AK Parti SarÄ±yer Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen toplantÄ±nda konuÅŸan TopbaÅŸ, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

TopbaÅŸ, "AK Parti ve MHP'nin desteÄŸiyle inanÄ±yorum ki halka bunu iyi anlatabilirsek, kararÄ±nÄ±zÄ± 'evet' olarak verirseniz, vermeniz de yetmez Ã§evrenizi de ikna ederseniz TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸini birlikte hazÄ±rlamÄ±ÅŸ oluruz. Bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±, bir milat konuÅŸuyoruz." diye konuÅŸtu.

Ä°stanbul'da 100 kilometreyi aÅŸanÂ tÃ¼nel yolÂ programladÄ±klarÄ±nÄ± belirten TopbaÅŸ, bunlardan birinin de SarÄ±yer'den BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'ye kadar 140 kilometre ardÄ±ÅŸÄ±k tÃ¼nel sistemi planlamasÄ± olduÄŸunu bildirdi. TopbaÅŸ, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"SarÄ±yer'den BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'ye gitmek isteyen o tÃ¼nelleri kullandÄ±ÄŸÄ± zaman Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'ye veya aradaki ilÃ§elere gidebilecek. AynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ± yakada Harem'den KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶y'e ve Anadolu HisarÄ±'na kadar 18 kilometrelik tÃ¼nel programladÄ±k. Yani yerin altÄ±ndan Ã¼stÃ¼nden her noktada nerede sorun varsa Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

"OrtakÃ¶y'den SarÄ±yer'e sahil boyunca metro getireceÄŸiz"

Kadir TopbaÅŸ, SarÄ±yer'e sahilden metro getireceklerini belirterek, "SarÄ±yer'e sahilden inÅŸallah bir metro getireceÄŸiz. Yani OrtakÃ¶y'den baÅŸlayacak ve SarÄ±yer'e kadar sahil boyunca metro getireceÄŸiz. Bu, hayal dahi edilemeyecek bir geliÅŸmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve HacÄ± Osman'a kadar gelen bir metro var. O metronun devamÄ±nÄ± da Ã‡ayÄ±rbaÅŸÄ±'na indirebilir miyiz onun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Alttan da gelecek olan metro ile birleÅŸecek. BÃ¶ylece eriÅŸim Ã§ok daha kolay hale gelecek." bilgisini verdi.