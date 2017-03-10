14:56, 10 Mart 2017 Cuma

PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki baskÄ±larÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde son 6 yÄ±l iÃ§erisinde kaÃ§Ä±rÄ±p alÄ±koyduÄŸu Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) Ã¼yesi 68 kiÅŸinin zindanlarda tutulduÄŸu, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise akÄ±beti hakkÄ±nda herhangi bir bilginin olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ENKS tarafÄ±ndan "PYD'nin 2011 ila 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki hak ihlalleri" adÄ± altÄ±nda yayÄ±mlanan raporda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n silahlÄ± militanlarÄ± tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan siyasetÃ§ilerin isimlerine yer verildi.

Raporda, Esed Rejimine 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Suriye'nin kuzeyinde vekalet eden PYD'nin, ENKS Ã§atÄ±sÄ±ndaki Suriye KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (S-KDP) ve Suriye KÃ¼rt Birlik Partisi (Yekiti) Ã¼yelerini sistematik bir ÅŸekilde hedef aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Suriye'nin kuzeyinde elindeki silahlarla tek taraflÄ± diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ilan eden PYD'nin ENKS'lileri 2012 yÄ±lÄ±ndan beri keyfi olarak alÄ±koyup kaÃ§Ä±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve bunun ÅŸimdiye kadar kesintisiz olarak devam ettiÄŸi kaydedildi.

PYD'nin ilk defa 24 Ekim 2012 yÄ±lÄ±nda Haseke'nin Derik ilÃ§esinde S-KDP PolitbÃ¼ro Ãœyesi Behzad Dorsen Hassam'Ä± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, Hassam'Ä±n akÄ±beti hakkÄ±nda kimsenin bilgi sahibi olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

PYD tarafÄ±ndan son 6 yÄ±l iÃ§erisinde 68 kiÅŸinin kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±p zindanlarda tutulduÄŸu belirtilen raporda, Hassam'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Derik ilÃ§esinden kaÃ§Ä±rÄ±lan Nidar Horan'un da hayatta olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

ENKS'nin raporunda alÄ±konulup zindanlarda tutulan siyasetÃ§ilerin, Haseke'nin KamÄ±ÅŸlÄ±, Derik, Amude ve DÄ±rbesiye kasabasÄ± ile Halep'in Afrin ve Ayn el- Arap ilÃ§esinden olduklarÄ± kaydedildi.

PYD tarafÄ±ndan hiÃ§bir gerekÃ§e gÃ¶sterilmeden zorla kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±p ve daha sonra serbest bÄ±rakÄ±lan ENKS'lilerin yÄ±llara gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na da yer verilen raporda "2011-12 yÄ±llarÄ±nda 15, 2013'de 29, 2014'de 42, 2015'de 36, 2017 yÄ±lÄ±nda ise 57 olmak Ã¼zere toplamda 179 kiÅŸi herhangi bir gerekÃ§e gÃ¶sterilmeden kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±p ve iÅŸkence edildikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±." bilgisine yer verildi.

SÃ¶z konusu raporda, Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin silahlÄ± militanlarÄ±nÄ±n ENKS bÃ¼rolarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere S-KDP ve Yekiti parti merkezlerinin defalarca ateÅŸe verildiÄŸi, gÃ¶steri dÃ¼zenlemek isteyenlerin Ã¼zerine ise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

ZORUNLU ASKERLÄ°K UYGULAMASI

PYD tarafÄ±ndan sÃ¶zde zorunlu askerlik uygulamasÄ± sonucu 18 yaÅŸ altÄ± kÄ±z ve erkek Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dahi silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, "Hemrin Abdulhemid HÃ¼seyin 14 yaÅŸÄ±nda, Mustafa Hendhel 16, Yasemin Ä°brahim 10, Jivan Yusuf 14, Hizbiya Velid Åžeyhmus 16, Azad Abdo Mensur 13 ve daha isimleri tespit edilemeyen birÃ§ok Ã§ocuk zorla silah altÄ±na alÄ±ndÄ±." denildi.

HAMÄ°LE GAZETECÄ°YE DARP

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) Erbil merkezli Rudaw Media Grup'u iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Rengin Åžero adÄ±ndaki kadÄ±n muhabirin 22 EylÃ¼l tarihinde Suriye'nin kuzeyindeki ailesini ziyaret iÃ§in gittiÄŸi belirtilen raporda, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda PYD'nin silahlÄ± militanlarÄ± tarafÄ±ndan babasÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde darp edilip tekrar Irak'a geri gÃ¶nderildiÄŸi ifade edildi.

PYD, AÄŸustos 2015 tarihinde kendisine muhalif duruÅŸundan dolayÄ± Rudaw'Ä±n Suriye'nin kuzeyinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engellemiÅŸti.

ENKS, Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu bÃ¼nyesinde yer alÄ±p, IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan eÄŸitildiÄŸi ve yaklaÅŸÄ±k 6 bin PeÅŸmerge'ye sahip olduÄŸu kaydedildi.