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15:39, 10 Mart 2017 Cuma
Irak
15:06, 10 Mart 2017 Cuma

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Musul'da iki mahalle daha DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±
Musul'da iki mahalle daha DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±

Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul'da iki mahalleyi daha DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MusulÂ Ortak Operasyonlar KomutanÄ± Abdulemir ReÅŸid Yarullah, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri,Â Musul'un batÄ± yakasÄ±nda Nebi Åžit ve Akidat mahallelerini DEAÅž'tan geri aldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â 

KurtarÄ±lan mahallelerdeki binalara Irak bayraÄŸÄ± Ã§ekildiÄŸini aktaran Yarullah, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'a bÃ¼yÃ¼k darbe vurduÄŸunu kaydetti.

Ã–te yandan emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Irak gÃ¼Ã§leri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž lideri Ebubekir BaÄŸdadi'nin 5 Temmuz 2014'te sÃ¶zde hilafet ilan ettiÄŸi Musul'un Nur Camisi'ne Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.

Irak gÃ¼Ã§leri, kentin batÄ± yakasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda ÅŸimdiye kadar birÃ§ok mahallenin yanÄ± sÄ±ra Musul HavalimanÄ±, el-Gizlani Askeri KampÄ± ile Dicle Nehri Ã¼zerindeki beÅŸ kÃ¶prÃ¼den ikisini ele geÃ§irdi.Â 

Muhabir:Â Ä°dris Okuducu



Ä°lgili Konular Musul Ä±rak DEAÅž
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