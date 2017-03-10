Musul'da iki mahalle daha DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±

MusulÂ Ortak Operasyonlar KomutanÄ± Abdulemir ReÅŸid Yarullah, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri,Â Musul'un batÄ± yakasÄ±nda Nebi Åžit ve Akidat mahallelerini DEAÅž'tan geri aldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â
KurtarÄ±lan mahallelerdeki binalara Irak bayraÄŸÄ± Ã§ekildiÄŸini aktaran Yarullah, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'a bÃ¼yÃ¼k darbe vurduÄŸunu kaydetti.
Ã–te yandan emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Irak gÃ¼Ã§leri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž lideri Ebubekir BaÄŸdadi'nin 5 Temmuz 2014'te sÃ¶zde hilafet ilan ettiÄŸi Musul'un Nur Camisi'ne Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.
Irak gÃ¼Ã§leri, kentin batÄ± yakasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda ÅŸimdiye kadar birÃ§ok mahallenin yanÄ± sÄ±ra Musul HavalimanÄ±, el-Gizlani Askeri KampÄ± ile Dicle Nehri Ã¼zerindeki beÅŸ kÃ¶prÃ¼den ikisini ele geÃ§irdi.Â
Muhabir:Â Ä°dris Okuducu
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