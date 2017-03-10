Bulgaristan'da Ä°mam YetiÅŸtirme Merkezine taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan Milli BayramÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± gece Ustina Ä°mam YetiÅŸtirme Merkezi binasÄ±na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bildirildi.
8 Mart gecesi saat 01 sularÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da dini eÄŸitim binasÄ±nda bazÄ± hasarlar oluÅŸtuÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.
Merkezin MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selim Mehmet KÄ±rcaali Haber gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda olayÄ±n ardÄ±ndan polise baÅŸvurduklarÄ±nÄ± ve ÅŸu ana kadar saldÄ±rganlarÄ±n kimliklerinin tespit edilmediÄŸini belirtti. Selim, saldÄ±rÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu kullanmÄ±ÅŸ genÃ§ler tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± ihtimalinin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ustina Ä°mam YetiÅŸtirme Merkezi BaÅŸmÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸe baÄŸlÄ± bir kurum. BÃ¶lge mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerindeki imam ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek amacÄ±yla yapÄ±lan kurslarda ÅŸu an 20 Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim alÄ±yor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin Kremlin'de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Bulgaristan Ustina'da Ä°mam YetiÅŸtirme Merkezi binasÄ±na taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±
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