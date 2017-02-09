15:28, 10 Mart 2017 Cuma

Ä°stanbul'da saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda



Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen operasyonda, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesi Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyerek toplumsal infial uyandÄ±rmayÄ± hedefledikleri iddia edilen 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulÂ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bazÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sempatizanlarÄ± ve Ã§eÅŸitli suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin referandum Ã¶ncesi Ã¼lke genelinde baÅŸta sokak olaylarÄ±nda olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyerek toplumsal infial uyandÄ±rmayÄ± hedefledikleri istihbaratÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, 9 Mart'ta BahÃ§elievler'de 4 adres ve 3 araca eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, 9 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerde ve araÃ§larda yapÄ±lan aramalarda, 4 tabanca, 1 pompalÄ± tÃ¼fek, 30 mermi, 60 gaz maskesi, 59 gaz maskesi filtresi, 4 gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, 1 mont gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ Ã§elik yelek ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.