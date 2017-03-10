15:38, 10 Mart 2017 Cuma

Kilyos sahili temizlendi





Moloz ve Ã§Ã¶p dÃ¶kÃ¼lerek kirletilen Kilyos PlajÄ± sahillerinin temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 33 ton atÄ±k toplandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Kilyos sahilinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kilyos sahili temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, 6 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren yaklaÅŸÄ±k 5 bin poÅŸet, 33 ton atÄ±k toplandÄ±. BÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Ã‡alÄ±ÅŸmalara Deniz Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±yÄ± temizlik ekipleri, Ä°STAÃ‡ ve AtÄ±k YÃ¶netimi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ temizlik ekipleri katÄ±lÄ±yor. Su altÄ± temizliÄŸi iÃ§in dalgÄ±Ã§lar ile Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± planlandÄ±. Ancak hava ve deniz ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olmamasÄ± sebebiyle bu Ã§alÄ±ÅŸma 13 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelendi.

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