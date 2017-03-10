Astana'da yeni tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'dan Ã¼st dÃ¼zey yetkililer katÄ±lacak. AyrÄ±ca, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), ABD ve ÃœrdÃ¼n temsilcileri de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere davet edildi. Ancak Suriye hÃ¼kÃ¼meti ve Suriye'deki muhalif gruplar henÃ¼z davete cevap vermedi.
Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'Ä±n Suriye krizini siyasi yolla Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§aba harcamaya hazÄ±r olduÄŸuna iÅŸaret etti.
Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran, Kazakistan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Astana'da Suriye sorununa iliÅŸkin olarak iki tur gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde, Suriye'deki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tamamen gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in "Rusya-TÃ¼rkiye-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ MekanizmasÄ±nÄ±n" oluÅŸturulmasÄ± konusunda fikir birliÄŸine varÄ±ldÄ±.
Yunanistan'Ä± Bulgaristan'a baÄŸlayan dikey yol baÄŸlantÄ±sÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor.
Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e "TÃ¼rkiye askerlerini Suriye'den Ã§eksin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Suriye sorunu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 14-15 Mart tarihlerinde Astana'da yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin Kremlin'de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Bulgaristan Ustina'da Ä°mam YetiÅŸtirme Merkezi binasÄ±na taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±
Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul'da iki mahalleyi daha DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ± belirtildi
PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde son 6 yÄ±l iÃ§erisinde 68 ENKS Ã¼yesini kaÃ§Ä±rdÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n akÄ±beti bilinmiyor
ICRC, hÃ¼kÃ¼met ile FARC'Ä±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na varmasÄ±na karÅŸÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in yÄ±llar gerektiÄŸine iÅŸaret etti
Nepal'de bir otobÃ¼sÃ¼n daÄŸ yolundan uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu 26 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 36 kiÅŸi yaralandÄ±
Avrupa Parlamentosunun Brexit mÃ¼zakerecisi Verhofstadt, "Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ± aynÄ± zamanda AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip. Bu, Avrupa seÃ§imlerine katÄ±lma ve AB iÃ§erisinde sorun yaÅŸamadan seyahat etme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olma anlamÄ±na geliyor. (Bu haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in) Bireysel olarak talepte bulunanlara yÃ¶nelik bir dÃ¼zenlemeye ihtiyacÄ±mÄ±z var" dedi
RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 19 Ocak'tan bu yana Londra'da olan Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼
Åžubat ayÄ±nda enflasyon son 30 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±karken Ã¼lke para birimi cÃ¼neyh de deÄŸer kaybetmeye devam ediyor
Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, "GÃ¼mrÃ¼k vergisi gibi sÄ±nÄ±ra getirilecek her tÃ¼rlÃ¼ engel bizi endiÅŸelendiriyor. Sadece Kanada ekonomisine deÄŸil, Amerikan ekonomisine de zarar vereceksiniz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi BaÅŸkanÄ± McCain, "TÃ¼rkiye'nin PYD/PKK konusundaki ciddiyetini yeterince kavramadÄ±klarÄ± iÃ§in Rakka operasyonu yolunda 'bir tren kazasÄ±' Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" sÃ¶yledi
Pekin yÃ¶netimi, ABD'nin kendini "insan haklarÄ± savunucu" ilan etmesine raÄŸmen Ã¼lkesindeki ihlalleri gÃ¶rmezden gelerek "iki yÃ¼zlÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu
Polonya BaÅŸbakanÄ± Beata Szydlo, tÃ¼m itirazlarÄ±na raÄŸmen vatandaÅŸÄ± Donald Tusk'un AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilmesine tepki gÃ¶stererek, AB Liderler Zirvesi sonuÃ§ bildirisini bloke etti.