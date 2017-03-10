16:00, 10 Mart 2017 Cuma

Astana'da yeni tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlÄ±yor





Suriye sorunu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 14-15 Mart tarihlerinde Astana'da yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'dan Ã¼st dÃ¼zey yetkililer katÄ±lacak. AyrÄ±ca, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), ABD ve ÃœrdÃ¼n temsilcileri de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere davet edildi. Ancak Suriye hÃ¼kÃ¼meti ve Suriye'deki muhalif gruplar henÃ¼z davete cevap vermedi. Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'Ä±n Suriye krizini siyasi yolla Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§aba harcamaya hazÄ±r olduÄŸuna iÅŸaret etti. Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran, Kazakistan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Astana'da Suriye sorununa iliÅŸkin olarak iki tur gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde, Suriye'deki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tamamen gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in "Rusya-TÃ¼rkiye-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ MekanizmasÄ±nÄ±n" oluÅŸturulmasÄ± konusunda fikir birliÄŸine varÄ±ldÄ±.

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