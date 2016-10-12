Suriye: TÃ¼rkiye askerini topraklarÄ±mÄ±zdan Ã§eksin

AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± haklarÄ±nÄ± korumak isteyen Ä°ngilizlere destek

Avrupa Parlamentosunun Brexit mÃ¼zakerecisi Verhofstadt, "Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ± aynÄ± zamanda AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip. Bu, Avrupa seÃ§imlerine katÄ±lma ve AB iÃ§erisinde sorun yaÅŸamadan seyahat etme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olma anlamÄ±na geliyor. (Bu haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in) Bireysel olarak talepte bulunanlara yÃ¶nelik bir dÃ¼zenlemeye ihtiyacÄ±mÄ±z var" dedi