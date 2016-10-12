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17:32, 10 Mart 2017 Cuma
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16:22, 10 Mart 2017 Cuma

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Suriye: TÃ¼rkiye askerini topraklarÄ±mÄ±zdan Ã§eksin
Suriye: TÃ¼rkiye askerini topraklarÄ±mÄ±zdan Ã§eksin

Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e "TÃ¼rkiye askerlerini Suriye'den Ã§eksin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e "TÃ¼rkiye askerlerini Suriye'den Ã§eksin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Reuters'Ä±n Suriye devlet ajansÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re; Suriye hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e bir yazÄ± gÃ¶ndererek Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

YapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ±da Suriye topraklarÄ±ndaki TÃ¼rk askerlerinin bir an Ã¶nce bÃ¶lgeden ayrÄ±lmasÄ± isteniyor.



Ä°lgili Konular Suriye TÃ¼rkiye
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