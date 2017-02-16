16:29, 10 Mart 2017 Cuma

TÃ¼rk Telekom'un iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ±nda tahliye





Mahkeme, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rk Telekom'un iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ±nda Yarbay Cem Doygun ile Astsubay UÄŸur Alpay tahliye edilmesine karar verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Gayrettepe'deki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan 7'si tutuklu 13 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada Yarbay Cem Doygun ile Astsubay UÄŸur Alpay tahliye edildi. Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yapÄ±lan duruÅŸmada, tutuklu sanÄ±klarla bazÄ± tanÄ±klarÄ±n ifade verme iÅŸlemi tamamlandÄ±. Heyet, tutuklu sanÄ±klardan Yarbay Cem Doygun'un "Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti, mevcut delil durumu, savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve kaÃ§ma ÅŸÃ¼phesinin bulunmamasÄ±nÄ±" dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanÄ±klardan Astsubay UÄŸur Alpay'Ä±n, FÄ±rat KalkanÄ± operasyonuna katÄ±lmasÄ±nÄ±, sonrasÄ±nda ise kendisinin bizzat teslim olduÄŸunu tutanaÄŸa geÃ§iren heyet, Alpay hakkÄ±nda adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacaÄŸÄ±na hÃ¼kmetti. BÃ¶ylelikle TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan 7 tutuklu askerden 2'si tahliye edilmiÅŸ oldu. Heyet, duruÅŸmayÄ± 11 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne erteledi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.