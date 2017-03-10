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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:32, 10 Mart 2017 Cuma
Balkanlar
16:42, 10 Mart 2017 Cuma

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Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geÃ§iÅŸ
Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geÃ§iÅŸ

Yunanistan'Ä± Bulgaristan'a baÄŸlayan dikey yol baÄŸlantÄ±sÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä± Bulgaristan'a baÄŸlayan, Egnatia Otoyolu'nun yeni inÅŸa edilen dikey baÄŸlantÄ±sÄ± 14 Mart 2017 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±lacak.

Egnatia Otoyolu A.Åž.'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re GÃ¼mÃ¼lcine - YanÄ±kkÃ¶y, Bulgaristan arasÄ±nda yeni inÅŸa edilen dikey yol 14 Mart 2017 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 11:00'de TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k BakanÄ± Xristo Spirtzi'nin de katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±lacak. TÃ¶ren GÃ¼mÃ¼lcine'nin doÄŸu giriÅŸinde, trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde ve yolun kavÅŸaÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenecek.

Yolun aÄŸÄ±r vasÄ±ta ve otobÃ¼slere de aÃ§Ä±lÄ±p aÃ§Ä±lmayacaÄŸÄ± konusunda ise herhengi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. BilindiÄŸi gibi yol ilk aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana sadece 3.5 tona kadar olan araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸlerine izin verilmektedir.



Ä°lgili Konular bulgaristan yunanistan
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Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geÃ§iÅŸ
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