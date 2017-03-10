17:00, 10 Mart 2017 Cuma

Ä°stanbul'da tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±





Ä°stanbul'da uygulama noktasÄ±nda durdurulan ÅŸÃ¼pheli araÃ§ta yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irilirken, 1 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tuzla'da uygulama noktasÄ±nda ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurulan bir araÃ§ta yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irilirken, 1 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TEM Otoyolu Ã¼zerinde ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine bir araÃ§ durduruldu. AraÃ§ta yapÄ±lan aramada 2 bin 700 adet gÃ¼mÃ¼ÅŸ, bronz ve bakÄ±r sikke, 1 adet altÄ±n para, 20 parÃ§a haÃ§, ayna, mÃ¼hÃ¼r, kemer tokasÄ±, kolye, kÃ¼pe ve tas ele geÃ§irildi. Ele geÃ§irilen eserlerin eski Yunan, Bizans ve OsmanlÄ± DÃ¶nemi'ne ait olduÄŸu belirlendi. Konuyla ilgili A.K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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