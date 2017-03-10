17:19, 10 Mart 2017 Cuma

Bir Ã¼rÃ¼n de daha vergi sÄ±fÄ±rlandÄ±





TMOâ€™ya gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z 100 bin ton arpa ithalat yetkisi verildi. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan 31 MayÄ±s 2017â€™ye kadar geÃ§erli lisans hazÄ±rlanacak. .

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) tarafÄ±ndan kullanÄ±lmak Ã¼zere 1003 GÃ¼mrÃ¼k Tarife Ä°statistik Pozisyonlu (GTÄ°P) arpa iÃ§in 100 bin tonluk tarife kontenjanÄ± aÃ§tÄ± Tarife kontenjanÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek 100 bin tonluk ithalatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak ithalata ise Ä°thalat Rejimi KararÄ± Ã§erÃ§evesinde tespit edilmiÅŸ gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacak. Karar kapsamÄ±ndaki ithalat iÃ§in ekonomi bakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ithal lisansÄ± dÃ¼zenlenecek ve sÃ¶z konusu lisans 31 MayÄ±s 2017'ye kadar geÃ§erli olacak. DÃ¼n de nohutta benzer bir uygulamaya imza atÄ±lmÄ±ÅŸ, 31 Temmuz'a kadar gÃ¼mrÃ¼k vergisi sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l Ã¼reticinin hava koÅŸullarÄ± nedeniyle arpa ve nohut rekoltesi verimliliÄŸinden dertli olduÄŸu biliniyor.

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