Bir Ã¼rÃ¼n de daha vergi sÄ±fÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bakanlar Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) tarafÄ±ndan kullanÄ±lmak Ã¼zere 1003 GÃ¼mrÃ¼k Tarife Ä°statistik Pozisyonlu (GTÄ°P) arpa iÃ§in 100 bin tonluk tarife kontenjanÄ± aÃ§tÄ± Tarife kontenjanÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek 100 bin tonluk ithalatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak ithalata ise Ä°thalat Rejimi KararÄ± Ã§erÃ§evesinde tespit edilmiÅŸ gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacak.
Karar kapsamÄ±ndaki ithalat iÃ§in ekonomi bakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ithal lisansÄ± dÃ¼zenlenecek ve sÃ¶z konusu lisans 31 MayÄ±s 2017'ye kadar geÃ§erli olacak.
DÃ¼n de nohutta benzer bir uygulamaya imza atÄ±lmÄ±ÅŸ, 31 Temmuz'a kadar gÃ¼mrÃ¼k vergisi sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l Ã¼reticinin hava koÅŸullarÄ± nedeniyle arpa ve nohut rekoltesi verimliliÄŸinden dertli olduÄŸu biliniyor.
TMOâ€™ya gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z 100 bin ton arpa ithalat yetkisi verildi. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan 31 MayÄ±s 2017â€™ye kadar geÃ§erli lisans hazÄ±rlanacak. .
Ä°stanbul'da uygulama noktasÄ±nda durdurulan ÅŸÃ¼pheli araÃ§ta yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irilirken, 1 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Mahkeme, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rk Telekom'un iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ±nda Yarbay Cem Doygun ile Astsubay UÄŸur Alpay tahliye edilmesine karar verdi
Moloz ve Ã§Ã¶p dÃ¶kÃ¼lerek kirletilen Kilyos PlajÄ± sahillerinin temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 33 ton atÄ±k toplandÄ±.
Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen operasyonda, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesi Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyerek toplumsal infial uyandÄ±rmayÄ± hedefledikleri iddia edilen 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, "SarÄ±yer'e sahilden inÅŸallah bir metro getireceÄŸiz. Yani OrtakÃ¶y'den baÅŸlayacak ve SarÄ±yer'e kadar sahil boyunca metro getireceÄŸiz" dedi
Hakkari'de metruk evde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 10 tÃ¼p ile yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.
EczacÄ±baÅŸÄ± Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent EczacÄ±baÅŸÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili " Tam donanÄ±mlÄ± bir helikopterdi. BÃ¼tÃ¼n bakÄ±mlarÄ± tamamdÄ±. KazanÄ±n nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok" dedi.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, "Suriyeli Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik sÃ¼recin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in YÃ–K bÃ¼nyesinde bir koordinasyon birimi oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± verildi" dedi
MHP Disiplin Kurulu, Sinan OÄŸan, Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Nuri Okutan ve Ä°smail Ok'un oy birliÄŸiyle ihracÄ±na karar verdi.
SÄ±nav gÃ¼nÃ¼ iÃ§in sefer sayÄ±sÄ±nÄ± 886'ya Ã§Ä±karan Ä°ETT, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenler ve sÄ±nav giriÅŸ belgelerini ibraz eden Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼cret almayacak
Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼.BeylikdÃ¼zÃ¼'nde dÃ¼ÅŸen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiÄŸe kapandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi.
Ã–SYM, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na katÄ±lacak adaylardan kurallara uygun nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± olmayanlarÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± iÃ§in 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda aÃ§Ä±k tutulacak il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin listesini yayÄ±mladÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, 16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 3 hedef imha edildi