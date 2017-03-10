17:28, 10 Mart 2017 Cuma

Özbekistan'a 377,5 milyon dolarlık doğalgaz yatırımı





Çin, Özbekistan'ın Buhara şehrindeki sahalarda doğalgaz üretimi yapmak için 377,5 milyon dolar yatırım yapıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin ve Özbekistan'ın ortak enerji şirketi "New Silk Road Oil and Gas" Özbekistan'ın Buhara şehrindeki sahalarda doğalgaz üretimi yapmak için 377,5 milyon dolar yatırım yapacak. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından onaylanan projeye göre, enerji şirketi, 2017-2021 yıllarında Buhara şehrindeki sahalardan doğalgaz üretmek için 377,5 milyon dolar yatırım planlıyor. Şirketin bölgedeki yatırımları için Çinli bankalardan kredi desteği sağlanacak. Bölgedeki sahalardan yıllık ortalama 869,6 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor.

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