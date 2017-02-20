İran'da cuma hutbelerinde Ruhani'ye eleştiri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran'da cuma hutbelerinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu hükümetin ekonomi politikaları eleştirildi.
İran medyasında yer alan haberlere göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede "direniş ekonomisi" vurgusu yaparak hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu.
Ülkenin önde gelen din adamlarından Meşhed İmamı Ayetullah İlmu'l Hüda, hutbesinde, ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.
Vatandaşlardan bazılarının temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu söyleyen İlmu'l Hüda, "Halkın alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Halktan bir kısmının yoksulluk nedeniyle aile üyeleri ve eşleri karşısında başları öne eğiliyor." dedi.
Şiraz İmamı Ebulfazl Rezevi Erdekani ise halkın ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Halkın sorunları kağıt üstündeki veriler ve rakamlarla çözülmüyor. Hükümetin ömrü tükenmek üzere ancak ekonomik sorunlar hala ortadan kalkmadı. Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını çözmek için çaba harcamalı ve bu çabaların etkileri halkın sofrasında kendini göstermelidir." diye konuştu.
Erdekani, "Hükümet, dünyanın kapıları bize açıldı petrol fiyatları yükseldi derken, halkın beli pahalılık karşısında büküldü." ifadelerini kullandı.
İsfahan Cuma İmamı Muhammed Taki Rehber de hutbesinde, ülkedeki işsizlik konusunda hükümeti eleştirdi. Rehber, ekonomik durgunluğun dayanılmaz seviyeye geldiğini bu nedenle ülkede binlerce kişinin işsiz kaldığını kaydetti.
Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinin Cuma İmamı Ayetullah Muhammed Müctehid Şebisteri ise Hamaney'in direniş ekonomisi tezlerini ele alarak, hükümetin bu konuda etkili girişimlerde bulunmadığını öne sürdü.
Tahran İmamı Ayetullah Muhammed İmami Kaşani ise Hamaney'in tezlerine destek vererek, "Direniş ekonomisi, halkın sofrasında hissedilmelidir." dedi.
İran lideri Hamaney'in ekonomi doktrini sayılan "direniş ekonomisi", yabancı yatırıma bağlı kalınmaması ve ülkenin kendi kaynaklarıyla kalkınmasını öngörüyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir” dedi.
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İran lideri Ayetullah Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu
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