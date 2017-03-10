Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:19, 10 Mart 2017 Cuma
Ortadoğu
17:41, 10 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı
Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı

Başkent Beyrut'ta Suriyeli mülteci çocuklar tarafından geliştirilen robotlar yarıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'daki Suriyeli mülteci çocuklar tarafından yapılan robotlar, uluslararası bir robot yarışmasına katılmak için "Mülteci Robotlar" adı verilen yarışmada görücüye çıktı.

Beyrut'ta Notre Dame Üniversitesi'nde uluslararası bir robot şirketi tarafından düzenlenen yarışmaya, bu yıl ilk defa Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteci çocukların yaptığı robotlar da katıldı.

İlkokulda okuyan Suriyeli çocuklardan oluşturulan 10'ar kişilik toplam 10 takımın katıldığı yarışmayı, üniversiteye gelen çok sayıda Suriyeli de izledi. En yüksek puanı alacak takım, Katar'da düzenlenecek Arap ülkeleri arasındaki yarışmaya Lübnan'daki Suriyeli mültecileri temsilen katılacak. Burada da birinci olunması durumunda, ABD'de düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

Lübnan'daki yarışmaya katılan 10 takımdan birinci olan, bundan sonraki yarışmalara "Suriye Umut Takımı" ismi ile devam edecek.

Yarışmaya katılacak çocuklara, robotların programlanması, çalıştırılması, kullanılması ve tasarımı konularında Suriyeli eğitmenler tarafından 3 aylık bir eğitim verildiğini söyleyen Muhammed Halebi yaptığı açıklamada, "Bu eğitmenlerden birisi olmaktan çok mutluyum. Hafta içi her gün yaklaşık 6 saat çocuklar ile robotlar üzerinde çalıştık ve her takım aynı malzemeler ile kendi robotunu özgün olarak yaptı. Eğer bu yarışmalarda derece alabilirsek, Lübnan'daki Suriyeli çocuklara verilen burs imkanlarının artacağına inanıyoruz." dedi.

Yarışmayı düzenleyen şirketin Lübnan Müdürü Ömer Hüseyin, "Yoğun çabalarımız sonucu, Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteciler için ayrı bir yarışma düzenlemeyi başardık. Böylece daha fazla kişinin yarışmaya katılmasını ve Suriyeli çocukların da kendilerini geliştirmelerini sağlamış olduk. Suriyeli mülteci çocukların katıldığı bu yarışmaya "Mülteci Robotlar" adını verdik. Bu yarışma sayesinde, Suriyeli çocukların, modern teknolojiler alanında kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz." dedi.



İlgili Konular Lübnan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Putin İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir
Putin: İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir” dedi.
Filistinli tutuklu gazeteci açlık grevini askıya aldı
Filistinli tutuklu gazeteci açlık grevini askıya aldı

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli gazeteci Kıyk, açlık grevini askıya aldı
Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı
Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı

Başkent Beyrut'ta Suriyeli mülteci çocuklar tarafından geliştirilen robotlar yarıştı
İran'da cuma hutbelerinde Ruhani'ye eleştiri
İran'da cuma hutbelerinde Ruhani'ye eleştiri

İran lideri Ayetullah Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu
Özbekistan'a 377 5 milyon dolarlık doğalgaz yatırımı
Özbekistan'a 377,5 milyon dolarlık doğalgaz yatırımı

Çin, Özbekistan'ın Buhara şehrindeki sahalarda doğalgaz üretimi yapmak için 377,5 milyon dolar yatırım yapıyor
Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geçiş
Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geçiş

Yunanistan'ı Bulgaristan'a bağlayan dikey yol bağlantısı açılıyor.
Suriye Türkiye askerini topraklarımızdan çeksin
Suriye: Türkiye askerini topraklarımızdan çeksin

Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'e "Türkiye askerlerini Suriye'den çeksin" çağrısı yaptı.
Astana'da yeni tur görüşmeler başlıyor
Astana'da yeni tur görüşmeler başlıyor

Suriye sorunu üçüncü tur görüşmelerinin 14-15 Mart tarihlerinde Astana'da yapılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin Kremlin'de görüştü
Bulgaristan'da İmam Yetiştirme Merkezine taşlı saldırı
Bulgaristan'da İmam Yetiştirme Merkezine taşlı saldırı

Bulgaristan Ustina'da İmam Yetiştirme Merkezi binasına taşlı saldırı yapıldı
Musul'da iki mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'da iki mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak güçlerinin Musul'da iki mahalleyi daha DEAŞ'tan kurtardığı belirtildi
PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki baskıları
PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki baskıları

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde son 6 yıl içerisinde 68 ENKS üyesini kaçırdı, bazılarının akıbeti bilinmiyor
Kolombiya'da barışa rağmen şiddet sürüyor
Kolombiya'da barışa rağmen şiddet sürüyor

ICRC, hükümet ile FARC'ın barış anlaşmasına varmasına karşın çatışmaların sonuçlarının aşılması için yıllar gerektiğine işaret etti
Nepal'de otobüs kazası 26 ölü
Nepal'de otobüs kazası: 26 ölü

Nepal'de bir otobüsün dağ yolundan uçuruma yuvarlanması sonucu 26 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
AB vatandaşlığı haklarını korumak isteyen İngilizlere destek
AB vatandaşlığı haklarını korumak isteyen İngilizlere destek

Avrupa Parlamentosunun Brexit müzakerecisi Verhofstadt, "İngiltere vatandaşları aynı zamanda AB vatandaşlığına sahip. Bu, Avrupa seçimlerine katılma ve AB içerisinde sorun yaşamadan seyahat etme özgürlüğüne sahip olma anlamına geliyor. (Bu haklarını korumak için) Bireysel olarak talepte bulunanlara yönelik bir düzenlemeye ihtiyacımız var" dedi
Nijerya Devlet Başkanı Buhari ülkesine döndü
Nijerya Devlet Başkanı Buhari ülkesine döndü

Rahatsızlığı nedeniyle 19 Ocak'tan bu yana Londra'da olan Nijerya Devlet Başkanı Buhari ülkesine geri döndü

Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Sisi ile bir araya geldi
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Sisi ile bir araya geldi

Lübnan'dan, Ortaköy saldırısı faillerine dava
Lübnan'dan Ortaköy saldırısı faillerine dava

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Lübnan'da
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Lübnan'da

Beyrut'ta intihar saldırısı engellendi
Beyrut'ta intihar saldırısı engellendi

Lübnan Suriyeli sığınmacıları göndermek istiyor
Lübnan Suriyeli sığınmacıları göndermek istiyor

MOSSAD Angola'da Lübnanlı işadamını öldürdü
MOSSAD Angola'da Lübnanlı işadamını öldürdü

Lübnan, 42 yılın ardından Sefir'siz
Lübnan 42 yılın ardından Sefir'siz

Lübnan'da yolcu otobüsünde patlama
Lübnan'da yolcu otobüsünde patlama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


Türkiye ve Dünya gündemi
e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 