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Filistinli tutuklu gazeteci açlık grevini askıya aldı
Filistinli tutuklu gazeteci açlık grevini askıya aldı

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli gazeteci Kıyk, açlık grevini askıya aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla 32 gündür açlık grevi yapan tutuklu Filistinli gazeteci Muhammed el-Kıyk'ın grevini askıya aldığı bildirildi.

Batı Şeria’nın El-Halil kenti yakınındaki Dora beldesinde basın toplantısı düzenleyen Kıyk’ın eşi Feyha Şeleş, kocasının, İsrailli yetkililer ile idari tutukluluğu bir daha uzatılmayacağı ve nisan ayının ortasında tahliye edileceği konusunda anlaşmaya varılması üzere 32 günün ardından açlık grevini askıya aldığını belirtti.

Şeleş, kocasının, tahliye olana kadar İsrail’deki hastanelerde tedavi göreceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın El-Mecd televizyonunda görev yapan Filistinli gazeteci Kıyk, 21 Kasım 2015'te İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış, bir ay sonra hakkında 6 ay idari tutukluluk kararı çıkarılmıştı.

Protesto amacıyla 94 gün açlık grevi yapan ve Mayıs 2016'da serbest bırakılan Kıyk, 16 Ocak'ta tekrar gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları, sağlık durumu kötüleşen Kıyk'ı 7 Mart'ta Assaf HaRofeh Hastanesi'ne kaldırmıştı.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbari bilgilere dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.



İlgili Konular israil filistin
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