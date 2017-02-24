GÃ¼ncelleme: 18:27, 10 Mart 2017 Cuma

Ä°stanbul'daki "ana darbe iddianamesi" kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki "ana darbe soruÅŸturmasÄ±" sonucunda, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9'u firari 15'i tutuklu 24 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edilerek, ilk duruÅŸmanÄ±n 29 MayÄ±s'ta Silivri'de yapÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki "ana darbe soruÅŸturmasÄ±" sonucunda hazÄ±rlanan 351 sayfalÄ±k iddianamenin incelemesi tamamlandÄ±.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulÃ¼ne karar vererek ilk duruÅŸmanÄ±n sÄ±rasÄ±yla 29, 31 MayÄ±s ile 1 ve 2 Haziran'da yapÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti. DuruÅŸmalarÄ±n Silivri Cezaevinin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan salonda yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±ran heyet, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tensip zaptÄ±nda tutuklu sanÄ±klarÄ±n bu hallerinin devamÄ±na karar verdi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Can Tuncay tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 351 sayfalÄ±k iddianamede, Ä°stanbul genelinde ÅŸehit edilen 89 isim ''maktul'' sÄ±fatÄ±yla, olay tarihinde kaÃ§Ä±rÄ±lmaya teÅŸebbÃ¼s edilen 1. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar, Deniz Harp Okulu KomutanÄ± Mesut Ã–zel, Deniz Harp Akademisi KomutanÄ± Tayyar Ertem ve eÅŸi Emel Ertem ile Harp Akademileri KomutanÄ± Tahir BekircioÄŸlu mÃ¼ÅŸteki, aralarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da bulunduÄŸu 89 kiÅŸi ile TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 65. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, DigitÃ¼rk Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Casper Bilgisayarlar Sistemi AÅž de ''suÃ§tan zarar gÃ¶renler'' sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±.

Ä°ddianamede, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len "1" numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli, TuÄŸgeneral Mehmet Nail YiÄŸit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Ã–zden, Kurmay Albay RÄ±fkÄ± Keser, Kurmay Albay Uzay Åžahin, Kurmay Yarbay Ä°rfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay BinbaÅŸÄ± Mehmet Murat Ã‡elebioÄŸlu, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan firari ÅŸÃ¼pheli olarak yer alÄ±yor. Ä°ddianamede, 3. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Erdal Ã–ztÃ¼rk, TÃ¼mgeneral Fethi Alpay, TuÄŸgeneral EyyÃ¼p GÃ¼rler, TuÄŸgeneral Ã–zkan AydoÄŸdu, TuÄŸgeneral YÃ¼ksel Durak, Kurmay Albay Ahmet GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer DÃ¼zenli, Kurmay Albay MÃ¼slÃ¼m Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ã–mer Faruk Ã–zkÃ¶se, Kurmay Albay SadÄ±k Cebeci, Kurmay Yarbay Åžakir Ã‡Ä±nar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay BinbaÅŸÄ± Murat YanÄ±k, tutuklu ÅŸÃ¼pheli olarak bulunuyor.

Ceza istemleri

Ä°ddianamede, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len hakkÄ±nda, "TuÌˆrkiye BuÌˆyuÌˆk Millet Meclisi'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbuÌˆs etme", "TuÌˆrkiye Cumhuriyeti HuÌˆkuÌˆmeti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbuÌˆs etme", "Anayasal duÌˆzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbuÌˆs etme", "bir suÃ§u iÅŸleyememekten dolayÄ± duyduÄŸu infialle ve kiÅŸinin yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶lduÌˆrme", "tasarlayarak bir suÃ§u iÅŸleyememekten dolayÄ± duyduÄŸu infialle kasten Ã¶lduÌˆrme", "cebir kullanarak, silahla, birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte, kiÅŸinin yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle, kamu gÃ¶revinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± nuÌˆfuz kÃ¶tuÌˆye kullanÄ±lmak suretiyle kiÅŸiyi huÌˆrriyetinden yoksun kÄ±lmaya teÅŸebbuÌˆs etme, "cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu gÃ¶revinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± nuÌˆfuz kÃ¶tuÌˆye kullanÄ±lmak suretiyle ve birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal etme", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak", "kara ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n alÄ±konulmasÄ±", "hava ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n alÄ±konulmasÄ±", "gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte ve kamu gÃ¶revinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± nuÌˆfuz kÃ¶tuÌˆye kullanÄ±lmak suretiyle iÅŸ yeri dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal", "haberleÅŸmenin engellenmesi", "iÅŸ yeri dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal", "silahla, birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte ve kamu gÃ¶revinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± nuÌˆfuz kÃ¶tuÌˆye kullanÄ±lmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkÄ±nÄ±n engellenmesi" ile "silahla, birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte ve kamu gÃ¶revinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± nuÌˆfuz kÃ¶tuÌˆye kullanÄ±lmak suretiyle siyasi haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi'' suÃ§larÄ±ndan 92 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 56 yÄ±ldan 174 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

ÅžÃ¼pheliler TÃ¼mgeneral Fethi Alpay, TuÄŸgeneral Mehmet Nail YiÄŸit, TuÄŸgeneral Ã–zkan AydoÄŸdu, TuÄŸgeneral EyyuÌˆp GÃ¼rler, Muzaffer DÃ¼zenli, Uzay Åžahin, Onur Ã–zden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Ã‡elebioÄŸlu ve Murat YanÄ±k'Ä±n da aynÄ± suÃ§lardan ayrÄ± ayrÄ± 92 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 56 yÄ±ldan 174 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istenen iddianamede, ÅŸÃ¼pheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkÄ±nda 47 kez, ÅŸÃ¼pheli SadÄ±k Cebeci hakkÄ±nda 17 kez, ÅŸÃ¼pheliler Nebi Gazneli, MÃ¼slÃ¼m Kaya hakkÄ±nda 6 kez, ÅŸÃ¼pheliler Åžakir Ã‡Ä±nar, RÄ±fkÄ± Keser, Ä°rfan Arat, Ã–mer Faruk Ã–zkÃ¶se, Ahmet GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Erdal Ã–ztÃ¼rk ve YÃ¼ksel Durak hakkÄ±nda ise Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

Â "Yurtta Sulh Konseyi" Ä°stanbul yapÄ±lanmasÄ±

Ä°ddianamede, Ä°stanbul'daki darbe giriÅŸimi faaliyetlerini, Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larla planlayan, gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapan, kontrol altÄ±na alÄ±nacak bÃ¶lgeleri belirleyen veya giriÅŸim guÌˆnuÌˆ icrasÄ±nda yÃ¶nlendirici ve azmettirici vasÄ±fta olup darbe giriÅŸimi kapsamÄ±nda hakimiyet saÄŸlanmasÄ± iÃ§in iÅŸlenen muhtelif suÃ§lardan doÄŸrudan / dolaylÄ± fail sÄ±fatÄ±yla sorumlu olan "Yurtta Sulh Konseyi'' Ä°stanbul yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n, Fethi Alpay, Mehmet Nail YiÄŸit, Ã–zkan AydoÄŸdu, EyyuÌˆp GÃ¼rler, Muzaffer DÃ¼zenli, Uzay Åžahin, Onur Ã–zden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Ã‡elebioÄŸlu ve Murat YanÄ±k isimli ÅŸuÌˆphelilerden oluÅŸtuÄŸu vurgulandÄ±.

KalkÄ±ÅŸma suÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ±nda darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda iÅŸlenen ve sorumlu olduklarÄ± belli baÅŸlÄ± suÃ§ konusu eylemlere ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak yer verilen iddianamede, diÄŸer 14 ÅŸuÌˆphelinin eylemlerinin ise Yurtta Sulh Konseyi Ä°stanbul yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n eylemleriyle kuvvetli ÅŸekilde hukuki ve fiili baÄŸlantÄ±sÄ± olmasÄ± nedeniyle soruÅŸturmaya konu edildiÄŸi belirtilen iddianamede, ÅŸÃ¶yle denildi:

''Konsey uÌˆyesi ÅŸuÌˆphelilerin Ä°stanbul ilinde darbe giriÅŸimi faaliyetleri kapsamÄ±nda darbeci askeri kanadÄ±n hakimiyetinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla iÅŸlenen Ã¶lduÌˆrme, Ã¶lduÌˆrmeye teÅŸebbuÌˆs, yaralama, huÌˆrriyeti tahdit, yaÄŸma, Ã¶zel ÅŸahÄ±slara ve kamuya ait mallara zarar verme suÃ§larÄ±nÄ±n eylemleri uÌˆzerinde ortak hakimiyet saÄŸlayan ve azmettiren konumunda sorumlu olduklarÄ±, darbe giriÅŸimi toplantÄ±larÄ±na katÄ±lan ve aynÄ± gerekÃ§elerle terÃ¶r Ã¶rguÌˆtuÌˆyle aralarÄ±nda suÌˆreklilik ve Ã§eÅŸitlilik arz edecek ÅŸekilde organik baÄŸ bulunup Ã¶rguÌˆt uÌˆyesi konumunda bulunan diÄŸer ÅŸuÌˆphelilerin ise faaliyet kapsamÄ±nda darbeci askeri kanadÄ±n hakimiyetini saÄŸlamak iÃ§in emniyet altÄ±na almayla gÃ¶revlendirilenlerin gÃ¶revlendirildikleri bÃ¶lgede sevk-idare ettikleri birliklerin iÅŸlediÄŸi ve kendilerinin azmettirdiÄŸi suÃ§lardan, sayÄ±lanlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki konumda bulunan ve terÃ¶r Ã¶rguÌˆtuÌˆyle organik baÄŸÄ± tespit edilemeyen ÅŸuÌˆphelilerin ise darbe giriÅŸimi planlamasÄ±na ve olay guÌˆnuÌˆ giriÅŸimine genel olarak katÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± sorumlu olup eylemleri Ã¶rguÌˆt adÄ±na iÅŸledikleri, Ã¶rguÌˆtuÌˆn deÅŸifresine yÃ¶nelik beyan ve tespitlerden anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± uÌˆzere gÃ¶rev ve ruÌˆtbesi ne olursa olsun Ã¶rguÌˆt mensubu asker ÅŸahÄ±slarÄ±n Ã¶rguÌˆtsel tabirle 'ÅŸakirt' tabir edildikleri, Ã¶rguÌˆtuÌˆn sivil ve asker yÃ¶netici unsurlarÄ±nÄ±n emrinde olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."