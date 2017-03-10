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19:19, 10 Mart 2017 Cuma
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18:19, 10 Mart 2017 Cuma

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Hatay'Ä± toz bulutu sardÄ±
Hatay'Ä± toz bulutu sardÄ±

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatÄ± olumsuz etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde toz bulutu etkili oldu.

Ä°lÃ§ede sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatÄ± olumsuz etkiledi.

AraÃ§larÄ±n Ã¼zerilerini toz katmanÄ±nÄ±n sardÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ adeta sarÄ±ya bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

AkÅŸama doÄŸru etkisini artÄ±ran toz bulutunun zaman zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini de dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



Ä°lgili Konular toz bulutu Hatay
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